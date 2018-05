La Cina vuole essere la prima a ' mettere piede' sul lato oscuro della Luna

UOMINI E DONNE/ Giorgio Manetti si riavviCina a Gemma? Pubblico furioso : "Vuole stare al centro!" (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Maria De Filippi vuole davvero "cacciare" Tina Cipollari e dare il suo posto a Gemma Galgani? L'opinionista chiarisce tutto(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 17:40:00 GMT)

“Aveva gli occhi sbarrati”. Operazione mortale. Giovane e bellissima vuole migliorare il suo aspetto e decide ingrandire il seno - ma quello che accade in sala operatoria è alluCinante : Voleva sentirsi più bella e femminile e come capita (purtroppo) a molte donne pensava che il suo corpo avesse qualcosa che non andava. In particolare, avrebbe voluto avere delle forme più prosperose e passare da un seno piccolo a uno più abbondante. Inna Moskovaya era una ginecologa russa di 44 anni, essendo un medico sapeva a cosa sarebbe andata incontro e non solo riguardo al cambiamento fisico, ma anche relativamente ai rischi di un ...

Commercio - Stati Uniti-Cina : Trump vuole riduzione deficit Usa di $200 miliardi entro 2020 : Nessun accordo di rilievo sul Commercio tra gli Stati Uniti e la Cina. L'agenzia ufficiale della Cina, Xinhua News Agency, le controparti hanno raggiunto un accordo su alcune questioni, ma non sono ...

Beautiful - anticipazioni americane e trame future aprile 2018 : Hope vuole riconquistare Liam - ma lui si riavviCina a Steffy! : Sorpresa nelle anticipazioni americane di aprile 2018 di Beautiful: Steffy firmerà i documenti per l'annullamento del matrimonio con Liam! Sarà Bill a metterla sotto pressione, scopriremo bene come con le prossime anticipazioni dettagliate sulle trame future, ma ricordiamo bene come è andata a finire l'ultima volta che Liam si è trovato tra le mani l'annullamento del matrimonio con Steffy; vi siamo un solo indizio: Aspen. Qualche ...

Matteo Salvini - la furia della Lega contro Silvio Berlusconi : 'Se qualcuno vuole tradire...'. Rottura mai così viCina : I rapporti tra Berlusconi e Salvini non sono mai stati così tesi. Il Cavaliere apre al Pd e scarica i 5Stelle, mentre Salvini conferma i contatti con Di Maio e grida 'mai col Pd, sarebbe un tradimento!...

F1 - GP Cina 2018 : Ferrari scatenata in prima fila - riuscirà a battere la Mercedes? Sebastian Vettel vuole la terza vittoria! : La Ferrari riuscirà a scappare via subito in avvio del GP di Cina e tentare la fuga verso la terza vittoria consecutiva in questo avvio di Mondiale F1? Questa è la domanda che tutti i tifosi della Rossa si stanno rivolgendosi dopo le qualifiche di questa mattina. Le due rosse scatteranno in prima fila come settimana scorsa in Bahrain e puntano alla terza vittoria consecutiva ma dovranno stare attenti alle Mercedes che devono cercare un pronto ...

Trump vuole aumentare il pressing sulla Cina con i dazi : Il 10 aprile scorso dal Boao Forum, la Davos asiatica, il presidente cinese Xi Jinping annunciò piani per aprire ulteriormente l'economia cinese e abbassare tariffe sulle auto e altri prodotti. Le ...

Dazi - Trump vuole aumentarli ma è pronto a negoziare. La Cina : per ora trattativa impossibile : Le barriere commerciali " ha proseguito Trump " devono essere abbattute per incoraggiare la crescita economica in America e nel mondo. Non consentirò mai che pratiche ingiuste minino gli interessi ...

Trump minaccia : “Altri 100 miliardi di dazi contro la Cina”. Pechino : “Se vuole guerra commerciale lotteremo a ogni costo” : Donald Trump torna a minacciare la Cina, paventando la possibilità di imporre dazi aggiuntivi sulle merci cinesi pari a 100 miliardi di dollari. Il rischio è di tornare a infuocare le tensioni fra Washington e Pechino già innescate nei giorni scorsi con l’annuncio di tariffe pari a 50 miliardi di dollari. Membri dell’amministrazione Trump nei giorni scorsi erano invece intervenuti stemperando il clima e, enfatizzando la possibilità di negoziati, ...

La Cina sfida il dominio del dollaro : vuole pagare il greggio importato in yuan : Da qui deriva il dominio degli Usa nell'economia mondiale. A prima vista, ha spiegato una fonte a Reuters, vedere il petrolio essere scambiato in yuan sarebbe una questione di orgoglio nazionalista. ...

Cina non vuole guerra commerciale - pronti a mosse Usa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Donald Trump vuole imporre dazi e sanzioni alla Cina - accusata di rubare i brevetti delle aziende statunitensi : Analisti e osservatori temono che la decisione di Trump possa portare a una nuova guerra commerciale, con conseguenze per l'economia mondiale.