Kitty Spencer | la rosa d’Inghilterra che fa impazzire il web

(Di lunedì 21 maggio 2018) Quando Ladyè comparsa tra gli ospiti all’esterno della St. George Chapel al matrimonio di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle in molti sul web si sono chiesti chi fosse quell’«angelo biondo» in Dolce&Gabbana, per poi consolarsi con la più classica delle frasi fatte: «buon sangue non mente» alla rivelazione della caratteristica che la identifica da sempre: nipote di Lady Diana. Figlia del conte Charlese dell’ex moglie Victoria Aitken, 27 anni,ha fatto breccia in più di un cuore. Modella, prezzemolina social (su Instagram la seguono in 234mila), ben introdotta negli ambienti vip della Londra che conta (e non solo Londra), è impegnata in diverse attività benefiche. Il mondo si era accorto di lei già nel 2007, in occasione del decennale della morte della zia, quando insieme ai cugini William ed Harry aveva partecipato a un concerto ...