Kim a Seul | Ridateci le fuggitive

Vertice con Kim a rischio? Trump - “nessuna notifica da Corea del Nord”/ Errore Usa su Libia : Seul ‘ricuce” : Salta l’incontro Trump-Kim? La Corea del Nord: “Non siamo la Libia”. La denuclearizzazione è il nodo cruciale ma i Coreani non vogliono aiuti economici dagli Stati Uniti(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:45:00 GMT)

Coree - Seul : Kim Jong-un non vuole nucleare se pace con Usa : Malgrado "sia per natura contrario agli Usa, la gente vedrà che non sono quel tipo di persona che lancia testate nucleari contro Corea del Sud, Pacifico o Usa". Lo ha detto Yoon Young-chan, portavoce ...

COREA DEL NORD - Kim JONG-UN "STOP AI TEST MISSILISTICI NUCLEARI"/ Linea telefonica diretta con Seul : COREA del NORD, Kim JONG-UN: “Stop ai TEST MISSILISTICI nucleari”, ma serve comunque cautela. La svolta storica annunciata nella scorse ore dal dittatore COREAno, che tende la mano agli USA(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 13:03:00 GMT)

Coree : Kim Jong-un a concerto star Seul : ANSA, - ROMA, 1 APR - C'erano anche il leader nordcoreano, Kim Jong-un e la moglie al concerto di gruppi K-Pop del sud che si sono esibiti a Pyongyang. Lo riferisce l'agenzia di stampa sudcoreana ...

CoreaN - Kim : disgelo con Seul merito Cio : 12.07 Il leader nord CoreaNo Kim Jong-Un si è impegnato ad inviare atleti nordCoreaNi alle prossime due olimpiadi nel 2020 e 2022. Il Comitato Internazionale Olimpico proporrà una "potenziale marcia congiunta" e altre attività condivise tra squadre delle due Coree. Kim ha ringraziato il capo del Cio Bach per aver favorito il recente "marcato disgelo": il 27 aprile il leader nord CoreaNo incontrerà il presidente sudCoreaNo Moon Jae-In, a cui ...

Kim Jong-un - vertice in Cina da Xi Jinping : “Denuclearizzare? Dipende da Usa e Seul” : La prima missione all’estero è arrivata a sorpresa in quanto a tempistica. Affatto sorprendente la destinazione: la Cina, alleata storica. Kim Jong-un si è recato in visita da domenica a mercoledì (25-28 marzo) a Pechino su invito di Xi Jinping. Il leader della Corea del Nord è arrivato domenica per ripartire mercoledì, accompagnato dalla first lady Ri Sol-ju: ha incontrato il presidente cinese e la consorte Peng Liyuan e, in base alle immagini ...

Kim - dalla Cina con diplomazia : «Lo stop al nucleare dipende dagli Usa e da Seul» : Il viaggio c'è stato davvero. Dopo due giorni di anticipazioni, indiscrezioni di varia natura e depistaggi, i media ufficiali di Cina e Corea del Nord hanno confermato la visita a sorpresa a Pechino ...