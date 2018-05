Juventus | dopo i maschi anche le donne | è Scudetto ai rigori

Juventus campione d’Italia - euforia e sorrisi dopo la vittoria sul Verona : ecco tutte le immagini della festa scudetto [GALLERY] : dopo la vittoria ottenuta contro il Verona, la Juventus ha festeggiato per le vie di Torino lo scudetto a bordo di un pullman scoperto Torino in festa oggi per la vittoria dello scudetto da parte della Juventus, la società bianconera ha sfilato per le vie della città a bordo di un pullman scoperto dopo il successo sull’Hellas Verona per condividere con i propri tifosi la gioia di questa splendida giornata. Un modo anche per salutare Gigi ...

Juventus - festa a Torino : tifosi scatenati dopo lo scudetto [FOTO] : 1/23 Alberto Gandolfo/LaPresse LaPres ...

Cosa resta di Buffon dopo i saluti alla Juventus : Servirebbe una colonna sonora strappalacrime. Magari il Riccardo Cocciante di Quando finisce un amore (“Ti senti un nodo nella gola/ Ti senti un buco nello stomaco/ Ti senti vuoto nella testa/ E non capisci niente”). O chiunque altro. Ché tanto la fine di una storia d'amore è materia su cui tutti, p

“È lui il mio erede”. Gigi Buffon lascia la Juventus. Il triste addio del portierone dopo 17 di successi : Si è presentato in sala conferenze poco dopo le 11.30. Il sorriso a tratti forzato, una camicia bianca e una giacca blu. Al suo fianco il presidente della Juventus Andrea Agnelli. dopo 17 anni Gigi Buffon dice addio alla Juventus. “E’ una giornata ricca di emozioni, a cui arrivo con serenità ma anche con felicità e appagamento – dice il numero uno azzurro – Sentimenti figli di un percorso straordinario e bellissimo che ho avuto ...

Juventus - Alex Sandro al Manchester United : affare da 50 milioni - annuncio dopo l’FA Cup : Juventus, Alex Sandro- La Juventus dice addio ad Alex Sandro. Il terzino brasiliano, come si legge sull’odierna edizione di “La Stampa”, avrebbe già raggiunto un accordo con il Manchester United. Accordo totale anche tra il club inglese e la Juventus. affare da 50 milioni di euro. Tutto fatto, l’annuncio arriverà dopo la finale di FA […] L'articolo Juventus, Alex Sandro al Manchester United: affare da 50 milioni, ...

Inter - Asamoah fa le visite mediche/ Calciomercato - nuovo colpo in difesa dopo de Vrij : chi alla Juventus? : Inter, Asamoah alle visite mediche: terzo colpo nerazzurro dopo DeVrij e Lautaro Martinez. Il terzino sinistro della Juventus è ormai un nuovo calciatore del club meneghino(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 18:38:00 GMT)

Napoli - Sarri : “nelle ultime quattordici partite abbiamo giocato dopo la Juventus - danno notevole” : Successo del Napoli nella gara di campionato contro la Sampdoria, vittoria che non ha permesso di evitare la festa scudetto della Juventus. Ecco le parole di Sarri a Premium Sport: “Che la Juve sia la più potente non c’è dubbio, non so se poi se lo meritassero. Ho visto poche partite loro per avere un’idea così precisa. Per lo Scudetto bisognava andare a letto prima il sabato sera a Firenze. La squadra ha subito un contraccolpo ...

Juventus - è festa dopo lo scudetto : delirio nello spogliatoio bianconero [FOTO e VIDEO] : 1/18 Foto Twitter Juventus ...

Calciomercato Juventus - l'ufficialità di Can dopo la Champions : Così, come riporta 'Il Corriere dello Sport', l'annuncio ufficiale della Juventus , o del diretto interessato, potrebbe arrivare proprio il 27 maggio, dopo la finale di Kiev , a prescindere dall'...

Juventus - inizia il dopo Buffon : i bianconeri pensano a Perin : L'eredità del capitano verrà raccolta da Szczesny, ma in casa Juve si pensa a rinforzare la rosa dei portieri con l'estremo difensore del Genoa. In lizza anche Mirante del Bologna

Perin alla Juventus dopo Buffon?/ Pronta un'offerta di 12 milioni di euro al Genoa : La Juventus avrebbe puntato sull'estremo difensore del Genoa Mattia Perin per il dopo Buffon. Pronta un'offerta di 12 milioni di euro per convincere Preziosi a cedere il portiere(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:25:00 GMT)

Juventus - i dubbi di Allegri : il futuro dopo la Roma : TORINO - Prima lo scudetto e poi il futuro di Massimiliano Allegri . La Juventus spera di definire tutto in pochi giorni. Il settimo tricolore consecutivo può diventare realtà domenica , ai bianconeri ...

DONNARUMMA - DOPO Juventus MILAN LA CESSIONE?/ Tacconi : è il momento di aiutare Gigio : DONNARUMMA, DOPO JUVENTUS-MILAN finisce la sua carriera in rossonero: la cessione sarà un bene per tutti. Sembra ormai giunta agli sgoccioli la permanenza meneghina di Gigio(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 21:38:00 GMT)

Donnarumma - dopo Juventus Milan la cessione?/ Dalla Francia : contatti tra Psg e Raiola. E Letta lo attacca... : Donnarumma, dopo Juventus-Milan finisce la sua carriera in rossonero: la cessione sarà un bene per tutti. Sembra ormai giunta agli sgoccioli la permanenza meneghina di Gigio(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:36:00 GMT)