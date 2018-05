Juventus | Allegri in sede | si parla di rinnovo e mercato

Juventus - la società pianifica il futuro : Allegri in sede : La Juventus pianifica il suo futuro. Il tecnico Massimiliano Allegri è arrivato di buon ora nella sede del club alla Continassa. Ad accoglierlo il vicepresidente Pavel Nedved, il direttore generale ...

Juventus - Allegri sicuro : “ha vinto il migliore” : La Juventus ha conquistato lo scudetto, grande festa dopo il successo di oggi contro il Verona. Ecco le parole di Massimiliano Allegri: “Oggi era giusto celebrare Buffon per quello che è riuscito a fare con la maglia della Juventus. Mi sono commosso perchè sono convinto che abbia smesso il migliore portiere della storia del calcio, in questi 4 anni gli ho visto fare delle cose incredibili. Non c’era modo migliore di chiudere questa ...

Juventus-Verona - l’ultimo saluto di Buffon : la squadra di Allegri chiude con un successo ma tutto lo stadio è per Gigi [FOTO] : 1/38 Foto LaPresse - Tano Pecoraro 19 05 2018 Torino - (Italia) Sport ...

Juventus - Allegri : "Chi non si complimenta con noi ci manca di rispetto" : Massimiliano Allegri è fiero dei suoi ragazzi, della sua Juventus che domina ormai setti anni di fila in Italia, da quattro con in panchina l'ex tecnico del Milan . Alla vigilia dell'ultimo e ...

Juventus - Allegri : "Lo scudetto più bello - ma vogliamo più rispetto" : Il tecnico bianconero stuzzica il Napoli: "Chi non si complimenta con noi, non è obiettivo". Sul futuro: "Mai avuto dubbi sulla mia permanenza"

