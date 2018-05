ilfattoquotidiano

: Jonathan Kashanian e Bianca Atzei, è nato un amore tra i due? - Cascavel47 : Jonathan Kashanian e Bianca Atzei, è nato un amore tra i due? - fallingapart_hs : RT @Ri_Ghetto: Se Jonathan Kashanian e Bianca Atzei davvero stanno insieme io non avrò più alcuna certezza. - _giovaaa : RT @Ri_Ghetto: Se Jonathan Kashanian e Bianca Atzei davvero stanno insieme io non avrò più alcuna certezza. -

(Di lunedì 21 maggio 2018) “Non ho mai parlato della mia vita privata, ma non c’è nulla di male a farlo, nulla di male a condividere i miei sentimenti con il pubblico”. Parole diche, ospite da Barbara D’Urso, ha fatto trapelare qualcosa su un nuovo sentimento, quello che lo lega alla cantante. I, ex concorrenti de L’Isola dei Famosi, hanno trascorso molto tempo insieme in Honduras. Tempo che, a quanto pare, è stato galeotto. Jonathan ha in passato detto più volte di non avere voglia di categorizzazioni e di cercare l’a prescindere che si tratti di un uomo o una donna. E a proposito di, ospite nel salotto di Domenica Live, ha aggiunto: “Io per lei provo un affetto speciale, un bisogno di avere vicino. Mi godo questo momento che ho con lei, non voglio dargli un nome. È? Non lo so. Ma abbiamo dormito tre mesi mano ...