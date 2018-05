Ivrea | i soci riconfermano Futuro 1901 alla guida di Aeg

M5s - al via a Ivrea Sum#02-Capire il futuro - la convention dell’associazione Gianroberto Casaleggio. Segui la diretta : Alle Officine H di Ivrea si apre il sipario su “ Sum#02-Capire il futuro “, il secondo evento pubblico dell‘associazione Gianroberto Casaleggio, creata e diretta dal figlio del co-fondatore del Movimento 5 Stelle. All’incontro non parteciperà Beppe Grillo, in tournee a Zurigo con lo spettacolo “Insomnia”, ma ci sarà il candidato premier del movimento, Luigi Di Maio. Segui la diretta L'articolo M5s, al via a ...

Ivrea - all’evento dell’associazione Casaleggio anche l’ex ministro Pd Bray e il magistrato antimafia Di Matteo : Non solo volti storicamente vicini al Movimento 5 stelle, ma anche l’esponente Pd ed ex ministro alla Cultura Massimo Bray e il magistrato antimafia Nino Di Matteo. La seconda edizione di “Sum#02-Capire il futuro“, la manifestazione organizzata dall’associazione Gianroberto Casaleggio a Ivrea sabato 7 aprile, sarà l’occasione per i 5 stelle per parlare di futuro, mentre a Roma le trattative per la formazione del ...