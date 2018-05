Italia | scossa sismica del 3 8 nelle Marche | avvertita ad Ancona

Nuova scossa di terremoto nel Centro Italia - fortemente avvertita fino ad Ancona : Una Nuova scossa di terremoto ha colpito il Centro Italia, dopo qualche giorno in cui sembrava che lo sciame si fosse acquietato nella zona fra Muccia, Pieve Torina e Camerino. Secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma avrebbe avuto una magnitudo pari a 3.9 della scala Richter, e si sarebbe verificato precisamente alle 10:49 (ora Italiana), sorprendendo gran parte della popolazione mentre era a lavoro o ...

Terremoto - grande paura al Nord Italia : scossa magnitudo 4.3 vicino Piacenza avvertita fino a Milano - Genova - Parma - La Spezia - Brescia e Bergamo : grande paura stasera in Nord Italia dove questo pomeriggio, alle ore 18:41 Italiane del 19 maggio 2018, è stato localizzato un Terremoto di magnitudo ML 4.3 in provincia di Piacenza, 4 km a ovest di Gropparello (PC), ad una profondità di 28 km. Oltre a Gropparello i comuni più vicini all’epicentro sono Ponte dell’Olio e Bettola entrambi in provincia di Piacenza. L’evento è stato risentito in un’ampia zona, in particolare nella provincia di ...

Terremoto - scossa in Nord Italia : verifiche della Protezione civile : In seguito alla scossa di magnitudo 4.3 in provincia di Piacenza, sono in corso le verifiche su eventuali danni a persone o cose da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della Protezione civile. Lo fa sapere lo stesso Dipartimento, segnalando che l’evento sismico – con epicentro localizzato tra i comuni di Gropparello, Ponte ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-USA 0-3 - le pagelle delle azzurre. Mingardi-Pietrini per la scossa - Nazionale in crisi : Questa notte l’Italia è stata sconfitta dagli USA nella terza partita della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre sono purtroppo incappate nel terzo ko consecutivo, le Campionesse del Mondo si sono rivelate più forti di fronte al proprio pubblico. Di seguito le pagelle delle azzurre scese in campo. OFELIA MALINOV: 5,5. La difesa americana è eccezionale ma purtroppo la sua distribuzione di gioco non è delle migliori, le ...

Ricerca - la scossa che fa gridare ‘Eureka’ : tecnica Italiana accende la creatività : Cos’è che ci fa esclamare ‘Eureka!’ quando come per magia si materializza davanti ai nostri occhi la soluzione a un problema? Una lampadina che si accende nella mente all’improvviso, come un fulmine a ciel sereno. Un team di scienziati italiani ha indagato e, in uno studio pubblicato online sul ‘Journal of Creativity Research’, offre degli elementi in più per ‘inquadrare’ il meccanismo che si ...

Poste - Ft : l'imperfetto sistema postale Italiano ha una scossa : Milano, 11 mag. , askanews, L''imperfetto' sistema postale italiano 'sta avendo una scossa'. Lo sottolinea il Financial Times nella sua Lex Column odierna, dopo che mercoledì Poste Italiane ha ...

Terremoto Centro Italia : forte scossa ad Ascoli Piceno Video : Una scossa di Terremoto, di magnitudo pari a 3.2 della scala Richter ha colpito la provincia di Ascoli Piceno, alle 18:24 ora Italiana. Secondo quanto riferito dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma avrebbe avuto il suo esatto epiCentro a solo 2 chilometri da Appignano del Tronto e 3 chilometri da Castorano. Dai dati raccolti in fase preliminare sembra che l'ipoCentro dell'evento sia stato individuato a circa 28 chilometri ...

Terremoto Centro Italia : forte scossa ad Ascoli Piceno : Una scossa di Terremoto, di magnitudo pari a 3.2 della scala Richter ha colpito la provincia di Ascoli Piceno, alle 18:24 (ora Italiana). Secondo quanto riferito dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma avrebbe avuto il suo esatto epiCentro a solo 2 chilometri da Appignano del Tronto e 3 chilometri da Castorano. Dai dati raccolti in fase preliminare sembra che l'ipoCentro dell'evento sia stato individuato a circa 28 ...

