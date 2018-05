Italia | Salvini e Di Maio propongono Giuseppe Conte

Governo : Salvini - meno precarietà - 20% Italiani sotto psicofarmaci : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “Senza un lavoro stabile non c’è prospettiva, famiglia, figli. Non è possibile che il 20% degli italiani usi psicofarmaci, spesso per mancanza di speranza fiducia, prospettive. Contiamo di lasciare ai nostri figli un Paese migliore, con un maggiore indice di sicurezza”. Lo ha detto Matteo Salvini al Quirinale. L'articolo Governo: Salvini, meno precarietà, 20% italiani sotto psicofarmaci sembra ...

Di Maio e Salvini al Colle : “Siamo pronti a far crescere l’Italia”. Conte “miglior premier” : «Finalmente adesso nasce la terza Repubblica». Così Luigi Di Maio, leader dei Cinque Stelle, al termine del colloqui al Colle verso il nuovo governo. Di Maio parla di Governo politico, «che ha come obiettivo migliorare la qualità della vita degli italiani». In questi 80 giorni, sottolinea, «abbiamo imposto un metodo: prima si discuteva di temi e po...

Di Maio : "Comincia la Terza Repubblica. Fateci partire poi criticateci". Salvini : "Prima gli interessi dell'Italia" : E ancora: "Il debito pubblico cinque anni fa era inferiore di 300 miliard di euro rispetto ad oggi, nessuno dovrà avere paura delle nostre politiche economiche, perché faremo crescere l'economia per ...

Di Maio e Salvini al Colle : “Pronti a far crescere l’Italia - abbiamo indicato il miglior premier” : «Finalmente adesso nasce la terza Repubblica». Così Luigi Di Maio, leader dei Cinque Stelle, al termine del colloqui al Colle verso il nuovo governo. Di Maio parla di Governo politico, «che ha come obiettivo migliorare la qualità della vita degli italiani». In questi 80 giorni, sottolinea, «abbiamo imposto un metodo: prima si discuteva di temi e po...

Matteo Salvini dopo l'incontro con Sergio Mattarella : 'Prima gli Italiani - l'Europa non deve preoccuparsi' : Adesso partiamo, siamo vogliosi di far crescere l'economia del Paese. All'estero - ha aggiunto - non hanno nulla da temere perché l'Italia crescerà'. Dunque, dal cuore della politica italiana, dal ...

Giorgia Meloni - lo schiaffo a Matteo Salvini : ufficiale - Fratelli d'Italia non appoggerà il governo Lega-M5s : Faccia a faccia tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni . L'incontro tra il leader della Lega e la presidente di Fratelli d'Italia si è svolto questa mattina 21 maggio alla Camera. Secondo indiscrezioni ...

Governo M5s-Lega - Weber (Ppe) : “Italia indebitata - state giocando col fuoco”. Salvini : “Pensi alla Germania” : “state giocando col fuoco perché l’Italia è pesantemente indebitata“. “Pensi alla Germania che al bene degli italiani ci pensiamo noi!”. Botta e risposta tra Manfred Weber, leader dei Popolari europei (Ppe) e il leader del Carroccio Matteo Salvini. Oggetto del contendere è il nascente Governo tra M5s e Lega e le relative politiche economiche che intenderà perseguire. Un intervento, quello di Weber, che arriva a ...

Salvini : Weber pensi a Germania - a bene di Italiani pensiamo noi : Roma, 21 mag. , askanews, 'Dopo i francesi, oggi è il turno delle minacce tedesche: 'State giocando col fuoco perché l'Italia è pesantemente indebitata' dice Manfred Weber, leader dei Popolari europei ...

Salvini a Weber : a Italiani pensiamo noi : 16.08 "Dopo i francesi oggi è il turno delle minacce tedesche: 'State giocando con il fuoco perche' l'Italia è pesantemente indebitata' dice Manfred Weber, leader dei Popolari europei...Lui pensi alla Germania che al bene degli italiani ci pensiamo noi!". Con queste parole il segretario della Lega, Salvini, su Twitter, ha replicato al leader del Ppe.

Avviso a Di Maio e Salvini : “State giocando col fuoco - l’Italia è pesantemente indebitata” : Tutto il Mondo occidentale è preoccupato per quanto sta avvenendo in Italia. La Lega, infatti, tradendo gli alleati di centrodestra,

Italia : Salvini - chiuso accordo su premier e squadra governo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Governo : Salvini - Italia in Alleanza atlantica - migliorare rapporti con Russia : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – “L’Italia rimarrà nell’Alleanza atlantica e migliorerà i propri rapporti con la Russia”. Lo ha detto Matteo Salvini a Fiumicino. L'articolo Governo: Salvini, Italia in Alleanza atlantica, migliorare rapporti con Russia sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Salvini - spero no veti su nome - rappresenta maggioranza Italiani : Roma, 20 amg. (AdnKronos) – “Speriamo che nessuno metta veti” sul nome individuato come premier, “spero non ci siano veti su una scelta che rappresenta la volontà della maggioranza degli italiani”. Lo ha detto Matteo Salvini a Fiumicino. L'articolo Governo: Salvini, spero no veti su nome, rappresenta maggioranza italiani sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Salvini - Italia in Alleanza atlantica - migliorare rapporti con Russia : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – “L’Italia rimarrà nell’Alleanza atlantica e migliorerà i propri rapporti con la Russia”. Lo ha detto Matteo Salvini a Fiumicino. L'articolo Governo: Salvini, Italia in Alleanza atlantica, migliorare rapporti con Russia sembra essere il primo su Meteo Web.