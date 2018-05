Italia | aumentano ad aprile i prestiti alle famiglie

BankItalia : a marzo calano le sofferenze - aumentano i prestiti al settore privato : Teleborsa, - A marzo aumentano i prestiti al settore privato e i depositi, mentre diminuiscono le sofferenze bancarie. Lo rivela Bankitalia che oggi 10 maggio, ha pubblicato il bollettino statistico: "...

BankItalia : nel 2018 Pil a +1 - 4% - ma aumentano rischi al ribasso : ... che in audizione alle Commissioni speciali di Camera e Senato sottolinea come sia però "aumentato il rischio di una minore crescita, anche in relazione all'andamento osservato dell'economia e agli ...

Dazi e Iva - per BankItalia e Istat aumentano rischi di ribasso della crescita : Soprattutto i Dazi, ma anche l'aumento dell'Iva, potrebbe rallentare la crescita italiana. A dirlo nelle audizioni sul Def presso le Commissioni speciali di Camera e Senato, sono l'Istat e la Banca d'Italia. Il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, parla di "segnali di decelerazione che prospettano uno scenario di minore intensità della crescita". Il vicedirettore generale di Bankitalia, Luigi Federico Signorini, confermando le stime sul ...

Aumentano le "Bandiere Blu" - è qui il mare più bello d'Italia : Un marchio, riconosciuto in tutto il mondo sia dai turisti che dagli operatori turistici come un valido eco-label relativamente al turismo sostenibile in località turistiche marine e lacustri, ...

Aumentano le spiagge da sogno in Italia - 368 le Bandiere Blu : A sorpresa la Campania scalza le Marche e si piazza al terzo posto dopo Liguria e Toscana per numero di comuni premiati

Clima - Eurostat : nel 2017 aumentano le emissioni di CO2 in UE e Italia : Secondo i dati divulgati da Eurostat, le emissioni di anidride carbonica prodotte dalla combustione di carburanti di origine fossile nell’Unione Europea nel 2017 sono salite dell’1,8% rispetto al 2016. Le emissioni di CO2 sono una delle principali cause del riscaldamento globale e contano per circa l’80% delle emissioni totali di gas serra. Le emissioni di biossido di carbonio sono salite nel 2017 nella maggioranza degli Stati ...

TrenItalia - aumentano i viaggiatori sulle corse regionali nel 1° trimestre : Risultati incoraggianti per il trasporto regionale di Trenitalia nel primo trimestre 2018 , contrassegnato da problemi alla circolazione ferroviaria causati dalle ondate di maltempo che, tra febbraio ...

Libertà di stampa - Italia 46esima : aumentano violenze a giornalisti - : Nell'ultimo rapporto dell'Ong francese Reporters sans frontières il nostro Paese sale di sei posti , era 52esima, . L'organizzazione però avverte: aggressioni e intimidazioni "in aumento" nei ...

ALDI/ Grande distribuzione - con Conegliano Veneto aumentano i supermercati in Italia : ALDI apre un supermercato a Conegliano Veneto. In Italia la Grande distribuzione ha quindi un nuovo protagonista che potrebbe espandersi presto come Lidl(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 15:51:00 GMT)

Netflix - da 'Suburra2' a 'Baby' e 'Luna Nera' - aumentano le produzioni Italiane : Attraverso le varie produzioni locali visibili in tutto il mondo, Netflix evidenzia le analogie culturali tra i vari Paesi. Ora il pubblico vuole che Netflix sia incluso in tutti gli altri pacchetti ...

I "viaggi disperati" dei migranti : aumentano gli sbarchi in Spagna e Grecia - calano in Italia : Sono 6.295 i migranti arrivati in Italia nei primi tre mesi del 2018, un numero in costante diminuzione come sottolineato anche nell’ultimo report dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr)...

BankItalia : a febbraio calano le sofferenze - aumentano prestiti e depositi : Teleborsa, - prestiti e depositi in salita nel mese di febbraio, mentre scendono le sofferenze bancarie . Sono questi i numeri pubblicati da Bankitalia nel consueto report mensile "Banche e moneta: ...