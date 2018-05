Iran | Rohani a Pompeo | “Non puoi decidere per il mondo”

Iran - Rohani a May : “Ue ha poco tempo per salvare l’accordo” : Iran, Rohani a May: “Ue ha poco tempo per salvare l’accordo” Iran, Rohani a May: “Ue ha poco tempo per salvare l’accordo” Continua a leggere L'articolo Iran, Rohani a May: “Ue ha poco tempo per salvare l’accordo” proviene da NewsGo.

RAID ISRAELE DOPO MISSILI Iran : NETANYAHU “SUPERATA LINEA ROSSA”/ Rohani a Merkel : “no tensioni in Siria” : Siria, razzi IRANiani sul Golan: nuovi RAID di ISRAELE, clima rovente in Medio Oriente. Ministro israeliano: "Colpite quasi tutte le infrastrutture IRANiane a Damasco"(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:35:00 GMT)

Rohani : l'Iran non lascerà l'accordo sul nucleare : Quanto alla minaccia di sanzioni da parte degli Usa, Rohani ha affermato che non ci saranno ripercussioni sull'economia dell'Iran e potrà essere preservata la stabilità del mercato interno.

Iran - Rohani : "Se i nostri interessi saranno garantiti restiamo nell'accordo" : Anche in caso di uscita degli Stati Uniti, l'Iran rimarrà nell'accordo sul nucleare firmato a luglio 2005. Lo ha sottolineato il presidente Iraniano Hassan Rohani in un discorso pubblico a Mashad, nel nord-est della Repubblica islamica, trasmesso dalla tv di Stato

Iran - Rohani : «Usa fuori dall'accordo sul nucleare? Se ne pentIranno» : Gli Stati Uniti d'America dovranno fare i conti con uno «storico pentimento» se se ritireranno dall'accordo sul nucleare in Iran firmato nel 2015 tra Teheran e l'Occidente. Si è espresso in questi ...

