macitynet

: iPhone X vende più del doppio di Galaxy S9 - negozioelettro : iPhone X vende più del doppio di Galaxy S9 - TechOnlineNews : macitynet - iPhone X vende più del doppio di Galaxy S9 - pcexpander : iPhone X vende più del doppio di Galaxy S9 #pcexpander #apple #ios #iphone #notizie #news #cybernews -

(Di lunedì 21 maggio 2018) In realtà i dati Counterpoint dimostrano cheX non è solamente il modello dipiù venduto ma anche il terminale più venduto in assoluto nel mondo nel mese di marzo e in tutto il primo ...