Inzaghi | “peccato per mancata Champions”

(Di lunedì 21 maggio 2018) “Probabilmente dovevamo chiudere il discorso Champions prima e non arrivare a quest’ultima partita”: l’allenatore della Lazio, Simone, commenta così, ai microfoni di Premium Sport laqualificazione in Champions League. ”Abbiamo fatto un ottimo cammino durante la stagione, mentre stasera abbiamo preso tre gol che potevamo evitare – le parole del tecnico – C’è grande rammarico, ma questi ragazzi vanno applauditi per quello che hanno fatto. Evidentemente era destino. Una serata del genere ci rimarrà dentro per tanto tempo, ma questa Lazio ha fatto una grande stagione e questo va riconosciuto”. ”Evidentemente dovevamo fare qualcosa in più oppure non siamo ancora maturi per determinate partite – le parole del tecnico – Il rigore di De Vrij? L’avesse fatto un altro quel fallo non sarebbe cambiato ...