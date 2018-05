Investì tre pedoni | un anno a Ngapeth

Modena - il pallavolista Earvin Ngapeth patteggia un anno : Investì tre pedoni e non prestò soccorso : Aveva investito tre pedoni e si era allontanato senza prestare soccorso ai feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Per questo il pallavolista francese Earvin Ngapeth, all’epoca tesserato con l’Azimut Modena e ora in forza allo Zenit Kazan, ha patteggiato un anno di pena. I fatti risalgono al novembre 2015. Dopo una trasferta di Champions League e prima del volo per la Francia che la società gli aveva concesso (contestualmente al ...

Trenitalia pronta a investire su Trenord - Mazzoncini : 'Però cambi la governance' : L'amministratore delegato delle Fs rilancia sulla necessità di consolidare il controllo di Trenord, la joint-venture fra Trenitalia e Ferrovie Nord , gruppo Fnm, 57,57% Regione Lombardia e 14,7% Fs, . ...

Persona investita da treno : rallentata la linea tra Massa e Forte dei Marmi : Massa - Trenitalia fa sapere che per l'investimento di una Persona all'altezza della stazione di Forte dei Marmi, il traffico ferroviario fra Forte dei Marmi e Massa Centro , linea Pisa - Genova, è ...

Generali - nuove sfide per essere sempre più vicino al cliente. Investiti 300 milioni in tre anni per la semplificazione : Si chiama “Immagina” la nuova linea di soluzioni assicurative di Generali che parte proprio dal punto di vista del cliente per offrire strumenti utili per prevenire gli imprevisti. Quel cliente che chiede semplicità, un&rsquo...

Le tre regole per investire : Com'è cambiato in questi anni il rapporto tra il cliente e la propria banca, tra i risparmiatori e coloro che il risparmio sono chiamati a collocarlo? Credo che, finalmente, sia archiviata l'idea che ...

Aeroporti : Enac - in 2015-21 investimenti per oltre 4 mld : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – Nel periodo tra il 2015 e il 2021, negli Aeroporti italiani sono previsti investimenti pari a oltre 4 miliardi di euro. In particolare, a partire dal 2017 ed entro il 2021, verranno effettuati investimenti per 1 miliardo e 750 milioni di euro sull’Aeroporto di Roma Fiumicino, a conferma del ruolo strategico svolto da questo scalo in ambito nazionale e consolidato anche a livello internazionale. E’ ...

Aeroporti : Enac - in 2015-21 investimenti per oltre 4 mld (2) : (AdnKronos) – Nel corso del 2017, inoltre, sono state concluse positivamente diverse procedure di conformità urbanistica e di VIA sui Master Plan presentati dai gestori aeroportuali. La conclusione di tali procedure consente la realizzazione diretta delle opere, facilitando nei prossimi anni il raggiungimento dei target di spesa pianificati. I crescenti livelli di investimento sulle infrastrutture aeroportuali e l’aumento della ...

Venezia - attraversa mentre passa il treno e muore investito : Tragedia a Preganziol , Venezia, sulla linea ferroviaria Treviso-Venezia , dove ha perso la vita Francesco Zorzetto, 49 anni, noto ristoratore a Venezia , dove per anni ha gestito La Cantina in Strada ...

Delitto Rosboch - parte dei soldi truffati investiti in bitcoin/ Ultime notizie : oggi potrebbero valere milioni : Delitto Rosboch, parte dei soldi truffati investiti in bitcoin: oggi potrebbero valere milioni. Le Ultime notizie: analizzato parte del materiale estrapolato dai profili Facebook e Messenger(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 19:07:00 GMT)

Fonte Nuova - investita mentre attraversava : morta donna di 37 anni : Una donna è morta dopo essere stata investita martedì sera sulla via Nomentana, all'altezza di Tor Lupara nel comune di Fonte Nuova, alle porte di Roma. È accaduto intorno alle 21.30 all'altezza dell'...

Monza : Trenord - circolazione ripresa dopo investimento mortale : Milano, 3 mag. (AdnKronos) - È ripresa alle 10.35 la circolazione ferroviaria tra Monza e Arcore, sospesa dalle ore 5.40 su disposizione dell’autorità giudiziaria in seguito all'investimento di un 67enne nei pressi della stazione di Monza. Lo rende noto Trenord, precisando che durante la mattinata è

Monza : morto uomo investito da treno : Milano, 3 mag. (AdnKronos) - E' deceduto l'uomo investito stamane da un treno nei pressi del passaggio a livello di via Emilio Osculati, a Monza. Si tratta di un 67enne residente nel capoluogo brianzolo. Agli investigatori della Polfer, il macchinista del treno ha dichiarato di aver visto l'uomo ste

Monza : morto uomo investito da treno : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – E’ deceduto l’uomo investito stamane da un treno nei pressi del passaggio a livello di via Emilio Osculati, a Monza. Si tratta di un 67enne residente nel capoluogo brianzolo.Agli investigatori della Polfer, il macchinista del treno ha dichiarato di aver visto l’uomo steso sui binari e di non aver fatto in tempo a bloccare il convoglio. Gli agenti stanno compiendo ulteriori accertamenti. ...

Monza : attraversa binari e viene investito da treno - traffico in tilt : Milano, 3 mag. (AdnKronos) - Un uomo è stato investito da un treno in transito della linea Milano-Lecco mentre attraversava un passaggio a livello a Monza, poco prima delle 6 di stamattina. Il traffico ferroviario è stato sospeso per circa un'ora e mezza, con l'attivazione di bus sostitutivi e al mo