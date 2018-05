Inter - Icardi : 'Finalmente i miei gol valgono qualcosa...' : A Premium Sport Icardi dice invece che 'il fatto che abbia comprato la casa nuova a Milano è un segnale'. Sulla partita, sempre a Premium, Icardi dice che 'la Lazio è una squadra che gioca molto bene,...

Serie A - Lazio-Inter 2-3 : i nerazzurri tornano in Champions League! Icardi e Vecino ribaltano nel finale : L’Inter tornerà a giocare la Champions League dopo addirittura sei anni di assenza. I nerazzurri hanno sconfitto la Lazio per 3-2 nel match valido per la 38^ giornata della Serie: allo Stadio Olimpico andava in scena un vero e proprio spareggio, i nerazzurri erano obbligati a vincere per tornare nell’Europa che conta mentre ai biancocelesti bastava un pareggio. I ragazzi di Luciano Spalletti hanno confezionato una rimonta inattesa ...

Via libera alle malelingue - l’Inter pareggia grazie a… De Vrij : il fallo dell’olandese su Icardi è da censura [VIDEO] : Durissimo fallo di Stefan De Vrij su Icardi, l’argentino ringrazia e fa 2-2 prima che Vecino incorni il gol del 2-3 Stefan De Vrij gioca sì o no? Questo il dilemma che ha diviso l’Italia nell’ultima settimana, considerando il contratto già firmato dall’olandese con l’Inter e depositato in Lega. Se vince non fa la Champions, se perde la giocherà in nerazzurro. Ma la testa reggerà? A quanto pare no, visto che il ...

Materazzi gioca Lazio-Inter : 'La decide Icardi'. E sul 5 maggio : 'Tutto apparecchiato perché succedesse' : Poi il difensore campione del mondo nel 2006 con la Nazionale italiana ha anche parlato della situazione legata a Stefan de Vrij, che dovrebbe scendere in campo nella difesa di Inzaghi nonostante sia ...

Inter - Icardi deluso : Sampaoli lo lascerà fuori dai 23 convocati per il Mondiale : Mauro Icardi , domani sera allo stadio Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi, giocherà una delle partite più importanti della sua carriera con la maglia dell'Inter. Il capitano nerazzurro infatti ...

Inter - Figo : 'I grandi club non cedono giocatori come Icardi. Mancini? Esperienza negativa con lui' : ... l'ex giocatore dell'Inter si è soffermato inizialmente su Mancini, non nascondendo un certo malumore: "E' una persona con cui non mi identifico per nulla " le parole di Figo a Sky Sport - spero che ...

Inter - clamoroso colpo in attacco in caso di partenza di Icardi Video : In attesa della partita più importante della stagione, quella di domenica sera contro la Lazio ore 20:45 allo Stadio Olimpico che decidera' chi tra le due squadre giochera' in Champions League il prossimo anno, in casa nerazzurra si pensa gia' al futuro. Tutto dipendera' anche dalle decisioni che verranno prese in merito alla permanenza di Mauro Icardi. Il giocatore, come ben si sa, sarebbe più che disposto a rimanere in nerazzurro in caso di ...

Inter - Icardi : 'Un gol con la Lazio per la Champions e per il titolo di capocannoniere' : Una sola partita e novanta minuti per decidere una stagione, il destino ha concesso un'ultimissima chance all'Inter per inseguire la qualificazione alla prossima Champions League. Nonostante la brutta ...

Calciomercato Inter - Ausilio : 'Icardi non è sul mercato. Cancelo e Rafinha? C'è la possibilità di tenerli' : La Champions come obiettivo da centrare, il quarto posto da arpionare all'ultimo respiro con lo scontro diretto contro la Lazio che vale l'Intera stagione. Archiviato il pesantissimo ko arrivato ...