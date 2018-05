Inter | dopo la sbornia Champions arriva la ' doccia fredda' di Ausilio

Lazio - De Vrij ‘si scusa’ : ecco il gesto dopo la partita contro l’Inter : Nella giornata di ieri è andata in scena la gara di campionato tra Lazio ed Inter, partita incredibile che ha visto il successo della squadra nerazzurra grazie alla rete nei minuti finali di Vecino. Nel post partita sono arrivati messaggi vergognosi contro il difensore De Vrij, accusato di aver procurato il calcio di rigore che ha portato al pareggio di Mauro Icardi. Come per scusarsi il difensore olandese ha offerto la cena ai compagni in un ...

Internazionali d’Italia – Nadal sincero dopo la vittoria : “la pioggia mi ha aiutato. Zverev? Ditemi che non capisco di tennis se…” : Rafa Nadal schietto e sincero dopo la vittoria degli Internazionali d’Italia: lo spagnolo ammette di essere stato aiutato dalla pioggia ed esalta il talento di Zverev Ieri pomeriggio la finale degli Internazionali d’Italia ha visto trionfare ancora una volta Rafa Nalda. Il maiorchino ha vinto il Masters 1000 di Roma per l’ottava volta, battendo in finale Alexander Zverev campione in carica. Grande merito, oltre alle ...

Roma-Lazio - tensione altissima : clamoroso sfottò di Juan Jesus dopo la vittoria dell’Inter [FOTO] : Nella giornata di ieri è andata in scena la gara di campionato valida per l’ultima giornata, si sono affrontate Lazio ed Inter in una una partita incredibile che ha portato alla qualificazione della squadra di Spalletti. Autogol di Perisic che sembrava indirizzare la partita, pareggio di D’Ambrosio prima del nuovo sorpasso firmato Felipe Anderson, poi succede tutto nel finale con le reti di Icardi e Vecino. Al termine della partita ...

Zhang in lacrime dopo Lazio-Inter. Su Instagram : 'Una promessa è una promessa'. VIDEO : A parlarne, più volte, era stato il presidente Massimo Moratti. Lui, che di passione interista se ne intende e che del figlio del patron interista Zhang Jindong ne ha sempre parlato benissimo. Qualche ...

Lazio-Inter 2-3 - l’ultimo verdetto per la Champions è tutto nerazzurro : dopo 6 anni riecco l’Europa che conta : La squadra di Spalletti insegue per 81’ minuti, rimonta due volte (il 2-2 con un rigore causato da De Vrij, difensore nel limbo tra le due squadre) e trionfa con Vecino

LIVE Lazio-Inter - risultato in tempo reale : rigore non concesso dopo il check del Var : Photo by Marco Rosi/Getty Images scelta da Supernews, CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 71 -CALCIO DI rigore PER L'INTER!! Rocchi consulta il Var. dopo la consultazione del Var, Rocchi non ha ...

Rafael Nadal giocherà la finale degli Internazionali di Roma - dopo aver battuto in semifinale Novak Djokovic : Il tennista spagnolo Rafael Nadal ha battuto il serbo Novak Djokovic nella prima semifinale degli Internazionali di Roma, con il punteggio di 7-6 6-3 (Nadal ha vinto il tie break del primo set per 7-4). Nadal accede così alla finale, The post Rafael Nadal giocherà la finale degli Internazionali di Roma, dopo aver battuto in semifinale Novak Djokovic appeared first on Il Post.

Internazionali d’Italia – Pliskova paga la multa dopo lo ‘sfogo’ e devolve la stessa cifra in beneficenza : squalifica evitata : Karolina Pliskova ha evitato la squalifica dopo lo sfogo violento post sconfitta contro Sakkari: la tennista ceca però è stata multata pesantemente ‘Derubata’ di uno smash tirato ampiamente in campo e sconfitta nei sedicesimi da Sakkari, Karolina Pliskova ha perso la testa. Abbiamo visto tutti lo sfogo nel post match nel quale ha letteralmente ‘fatto un buco’ nella postazione dell’arbitro a suon di colpi di racchetta per lasciare andare tutta la ...

Inter - spunta un sorprendente retroscena su Rafinha dopo il ko con il Sassuolo Video : L'Inter si gioca una vera e propria finale domenica prossima, nell'ultima giornata di campionato, allo stadio Olimpico contro la Lazio alle ore 20:45. I tifosi nerazzurri hanno confermato ancora una volta la loro vicinanza alla squadra visto che nella Capitale sono previsti in ben dodicimila, che replicano i settantamila che erano presenti al Meazza sabato nell'anticipo contro il Sassuolo. L'anticipo con il Sassuolo Un anticipo che ha rischiato ...

Palermo - muore dopo un Intervento di ernia : indagine sull'opedale : E' morta a 54 anni, dopo un intervento chirurgico alla clinica Orestano, a Palermo. La donna è stata operata ieri per un'ernia ombelicale. Nonostante l'intervento sembrasse essere riuscito, la ...

Internazionali Roma 2018 : Fabio Fognini nella storia! Un italiano ai quarti dopo sei anni - ultima semifinale con Volandri nel 2007 : Un italiano torna ai quarti di finale degli Internazionali di tennis dopo addirittura sei anni! Fabio Fognini è entrato tra i migliori otto giocatori nel torneo di casa e domani proverà a regalarsi una nuova impresa per continuare il proprio sogno sulla terra rossa del Foro Italico in Roma. L’ultimo giocatore capace di raggiungere questo punto del torneo era stato Andreas Seppi che nel 2012 si arrese a Roger Federer (poi sconfitto in ...

Internazionali - furia Pliskova dopo il ko : racchettate alla sedia dell'arbitro : L'ex numero uno del mondo è stata battuta in tre set dalla greca Maria Sakkari : proprio in uno dei momenti clou del match sul 5-5 e 40-40 nel terzo set, il giudice di linea ha chiamato fuori uno ...

Internazionali d’Italia – Simona Halep travolgente! Naomi Osaka si arrende dopo un game : Internazionali d’Italia, Simona Halep spazza via Naomi Osaka in due set: dopo solo un’ora la numero 1 al mondo si impone 6-1 / 6-0 dopo il bye al primo turno, Simona Halep è scesa in campo nei sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia nella sfida che la vedeva opposta a Naomi Osaka. La numero 1 al mondo è partita col piede giusto, mostrando una condizione invidiabile e la concentrazione necessaria per arrivare in fondo nel torneo ...

Internazionali d’Italia – Sharapova fa impazzire Roma! Barty sconfitta dopo oltre 150 minuti di match : Maria Sharapova stacca il pass per i sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia: la tennista russa batte Barthy al terzo set dopo essersi allenata con Rafa Nadal, Maria Shrapova è finalmente scesa in campo per il tanto atteso esordio sulla terra rossa degli Internazionali d’Italia. Il match dei 32esimi che l’ha vista opposta alla Barthy ha fatto impazzire il pubblico italiano che ha incoraggiato la russa per 2 ore e 33 minuti di ...