Inter | arriva la Champions e i social diventano nerazzurri | festeggiano anche Cattelan e

Arriva il primo World Bee Day : domenica 20 maggio la prima giornata Internazionale dedicata alla protezione delle api : domenica 20 maggio è il primo World Bee Day, una giornata indetta dalle Nazioni Unite per ricordare a tutti l’importanza che questi insetti hanno per l’intera umanità. Una festa con eventi in tutto il mondo, dal Canada all’Australia passando dall’India e da Malta. A Roma la festa sarà all’Oasi LIPU Castel di Guido, organizzata dall’associazione BUONO nell’ambito dell’iniziativa Festival Natura ...

TIM 10 Super Go arriva in una nuova versione con 20 GB di Internet : La nuova versione di TIM 10 Super Go prevede 1000 minuti di chiamate e un totale di 20 GB di Internet a 10 euro al mese (per 6 mesi) per coloro che effettuano portabilità da altri operatori: ecco come attivarla e tutti i dettagli al riguardo. L'articolo TIM 10 Super Go arriva in una nuova versione con 20 GB di Internet proviene da TuttoAndroid.

Migranti - Salvini : da Ue arriva ennesima inaccettabile Interferenza : ... Matteo Salvini, ha replicato alle parole del commissario europeo alla migrazione, Dimitris Avramopoulos, il quale ha auspicato che il nuovo governo italiano non modifichi la politica migratoria.

Calciomercato Juventus - potrebbe arrivare un ex Inter Video : La Juventus archivia la stagione nel migliore dei modi, confermandosi per la settima volta consecutiva campione d'Italia 34° titolo [Video] e per la quarta volta di fila vincitrice della Coppa Italia 13° titolo. La dirigenza bianconera si può gettare a capofitto sul mercato, l'obiettivo è quello di far fronte ad alcuni addii eccellenti come quello di Buffon che lascera' il calcio giocato e rendere la squadra ancora più forte e competitiva in ...

Inter - arriva la sorprendente proposta di Jorge Mendes Video : L'Inter deve smaltire la delusione per la brutta sconfitta subita ieri in casa contro il Sassuolo [Video] per 2-1, sconfitta che potrebbe segnare l'addio definitivo alla corsa Champions, visto che tutto dipendera' da cosa fara' la Lazio quest'oggi contro il Crotone allo stadio Scida. I nerazzurri, infatti, sono rimasti a quota 69 punti al quinto posto, a due lunghezze dai biancocelesti. Nel caso in cui la squadra di Simone Inzaghi non debba ...

Inter - arriva la sorprendente proposta di Jorge Mendes : L'Inter deve smaltire la delusione per la brutta sconfitta subita ieri in casa contro il Sassuolo per 2-1, sconfitta che potrebbe segnare l'addio definitivo alla corsa Champions, visto che tutto dipenderà da cosa farà la Lazio quest'oggi contro il Crotone allo stadio Scida. I nerazzurri, infatti, sono rimasti a quota 69 punti al quinto posto, a due lunghezze dai biancocelesti. Nel caso in cui la squadra di Simone Inzaghi non debba vincere, ci si ...

Internazionali : in bici e con i mezzi pubblici - come arrivare al Foro Italico senza l'incubo del parcheggio : ... sulla viabilità, sul modo più comodo per arrivare ai campi di terra rossa fra i più prestigiosi al mondo. E il consiglio è quello di lasciare la macchina a casa , tutta la zona intorno ai campi e ...

Inter - è ufficiale : dalla Lazio arriva Stefan De Vrij. Per lui 4 milioni l'anno : Il primo grande colpo del calcio mercato di quest'estate è messo a segno dall' Inter che si aggiudica Stefan De Vrij . Il difensore era in scadenza di contratto con la Lazio e ha firmato un accordo ...

NINA MORIC PERDONA LUIGI FAVOLOSO? "MAI RILASCIATO QUESTA InterVISTA"/ Arriva la smentita e minaccia querela : NINA MORIC PERDONA LUIGI FAVOLOSO? La modella croata lascia la porta aperta e non conferma la fine definitiva della loro relazione, rinconciliazione in vista? Lei smentisce duramente.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:58:00 GMT)

Inter - arriva De Vrij : contratto depositato. 4 - 2 milioni a stagione : Inter, arriva DE Vrij- L’Inter ha messo ufficialmente le mani su Stefan De Vrij. L’attuale difensore della Lazio lascerà la capitale al termine della stagione. Come riportato dai colleghi di “La Gazzetta dello Sport“, la società nerazzurra avrebbe già depositato il nuovo contratto del giocatore. LE CIFRE De Vrij, stando alle prime indiscrezioni, percepirà uno […] L'articolo Inter, arriva De Vrij: contratto ...

Inter - arriva la sorprendente richiesta di Spalletti per sostituire Cancelo Video : In casa Inter una delle priorita' per la prossima sessione di Calciomercato è sicuramente il riscatto di Joao Cancelo e Rafinha Alcantara, entrambi in prestito con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro, rispettivamente da Valencia e Barcellona. Però, mentre le trattative per [Video]il fantasista brasiliano sembrano a buon punto, con i blaugrana disposti a posticipare il riscatto al prossimo anno, trasformandolo da diritto in ...

Valigia sospetta all'aeroporto mentre arriva Mattarella - Intervengono gli artificieri : Firenze, 9 maggio 2018 - Una Valigia abbandonata nel parcheggio dell' aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze è stata fatta brillare dagli artificieri della polizia che, poco prima, l'avevano ...

XXV edizione del Concorso Violinistico Internazionale "A. Postacchini". Per la kermesse del violino arrivano le nozze d'argento : La serata sarà per la prima volta in streaming mondiale grazie alla collaborazione con la web radio Stazione 41. L'edizione XXV si concluderà il 16 dicembre alle ore 17 sempre al teatro dell'Aquila ...

Inter su Verdi - arriva la clamorosa richiesta del Bologna Video : L'Inter è pienamente concentrata sul campionato, anche perché dopo la netta vittoria [Video] sull'Udinese, alla Dacia Arena, per 4-0 è tornata in corsa per un piazzamento Champions, portandosi a due punti dalla Lazio quarta in classifica che, invece, ha pareggiato in casa contro l'Atalanta per 1-1, in un match che ha visto i biancocelesti perdere il fantasista brasiliano, Luis Alberto, uscito in lacrime per un infortunio muscolare. Una grave ...