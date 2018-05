Iniesta addio Barcellona | ovazione per lo spagnolo

Liga : Iniesta dice addio al Barcellona - Torres saluta l'Atletico con una doppietta : El Niño si congeda dai suoi tifosi con due gol nell'ultima apparizione contro l'Eibar. Il Barca batte la Real Sociedad

Barcellona-Real : tante emozioni - un'espulsione e l'addio di Iniesta : Non avevano più nulla da chiedere al campionato, Barcellona e Real Madrid , con la squadra di Valverde già certa del suo 25esimo scudetto e quella di Zidane concentrata sulla finale di Champions dove ...

Iniesta dà l'addio al Barcellona dopo 22 anni : Andrés Iniesta Luján l'ha deciso in conferenza: a fine stagione lascerà il Barcellona dopo 22 anni. Il centrocampista con tutta probabilità alzerà l'ultimo trofeo, La Liga 2017/2018, per poi andare o nel campionato cinese (dove c'è una squadra interessata al 33enne) o in Premier League (col Manchester City alla finestra). Andrés Iniesta Luján, l'Illusionista di Fuentealbilla Nato in una cittadina appartenente alla comunità autonoma di ...

Iniesta e l'addio al Barcellona in lacrime : Invece mi tengo stretto il rispetto e l'affetto di tutto il mondo'. Da questo punto di vista Iniesta in effetti ha pochi rivali. Perfino il Real Madrid, tramite il suo allenatore Zinedine Zidane, ...

Iniesta dice addio al Barcellona : Barcellona, 27 apr. (AdnKronos) – Commozione, applausi e anche tante lacrime hanno accompagnato l’annuncio dell’addio di Andreas Iniesta al Barcellona dopo 22 anni. “Si tratta di una decisione su cui ho molto riflettuto personalmente e assieme alla mia famiglia. Questo club mi ha dato tutto”, ha spiegato il capitano blaugrana visibilmente commosso in conferenza stampa davanti ad allenatore, familiari e compagni di ...

Barcellona - Iniesta dice addio in lacrime : Il capitano lascia dopo 22 anni nei Blaugrana e 31 titoli vinti: "Orgoglioso e in pace con me stesso". Zidane: "Lo ammiro, meritava il Pallone d'Oro"

Barcellona - Iniesta dà l'addio in lacrime dopo 22 anni e 31 trofei : dopo 22 anni qui so cosa significa essere un giocatore di questa squadra, che per me è la migliore del mondo, e so cosa significa giocare qui anno dopo anno. So cosa significa essere il capitano del ...

Le lacrime di Iniesta per l'addio al Barcellona dopo 22 anni : dopo 6 anni nelle giovanili, 16 in prima squadra e 31 trofei vinti, Andres Iniesta lascia il Barcellona. Ad annunciarlo è stato lo stesso centrocampista, in lacrime durante la conferenza stampa: 'È ...

Barcellona - Iniesta dà l'addio in lacrime dopo 22 anni : Barcellona - 'Questa è la mia ultima stagione qui'. Si chiude un'epoca. dopo settimane di indiscrezioni, ecco la conferma che arriva direttamente da Andres Iniesta che, in lacrime e dopo 22 anni, 6 ...

Iniesta - il giorno dell'addio : Don Andres dice basta : Il giorno del grande addio è arrivato. Andres Iniesta saluta il calcio. A 34 anni Don Andres dice basta. Una conferenza stampa , strapiena di giornalisti provenienti da tutto il mondo, sta per sancire l'ultimo atto ufficiale del campionissimo spagnolo, icona del Barcellona e di tutta la Catalogna. Blaugrana da sempre , il 2002-2003 la prima stagione coi "grandi, , ha vinto 8 ...