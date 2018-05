Infortuni : Venezia - domani presidio metalmeccanici a Consiglio regionale (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Davanti a Palazzo Ferro Fini terranno il presidio che durerà fino alla fine dell’incontro (è previsto per le 10,30) al quale per Fim Fiom Uilm parteciperanno delegazioni guidate dai Segretari regionali Massimiliano Nobis, Luca Trevisan. Carlo Biasin. L’iniziativa di doman

Diretta / Frosinone Venezia (risultato live 0-1) info streaming video e tv : Daniel Ciofani esce per Infortunio : Diretta Frosinone Venezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I ciociari non possono sbagliare, ma i lagunari sono in salute(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 21:16:00 GMT)