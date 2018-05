Infortuni | Anci Veneto | noi sindaci pronti a fare la nostra parte

Eroi Mondiali : Beckham - dal rosso di Francia ’98 all’ Infortuni o prima di Sudafrica 2010 : Eroi Mondiali : Beckham , dal rosso di Francia ’98 all’infortunio prima di Sudafrica 2010 Simbolo dell’Inghilterra da metà anni ’90 in poi, David Beckham ha un rapporto da amore-odio con i Mondiali . Lo Spice Boy ha ha vinto di tutto con Manchester United e Real Madrid, per poi finire ai Los Angeles Galaxy e al Milan […]

“Ma Francisco Porcella ci sarà?”. Ballando con le stelle - in settimana il concorrente ha avuto un brutto Infortuni o e adesso arriva l’annuncio ufficiale. E la sua partner Anastasia racconta tutto : Ballando con le stelle , domande: ci sarà Giovanni Ciacci, che dopo il malore della scorsa settimana ha annunciato di voler abbandonare lo show di Milly Carlucci? E ancora: ci sarà Francisco Porcella , il surfista che nei giorni scorsi ha avuto un brutto infortunio che gli è costato la lussazione della clavicola? I fan di Ballando possono tirare un sospirone di sollievo adesso : ci saranno entrambi nella puntata che andrà in onda sabato 14 ...

Infortunio Hamsik - il calciatore del Napoli lancia l’allarme : Infortunio Hamsik – Il Napoli è in piena corsa per lo scudetto, duello con la Juventus ma a tenere banco sono le condizioni di Hamsik: “Il mio Infortunio? Le sensazioni non suono buonissime, ma ne sapremo di più tra qualche giorno quando tornerò a Napoli per degli esami più approfonditi”, così Marek Hamsik ai microfoni del portale Pravda.sk, a margine della premiazione come miglior giocatore slovacco 2018. “Scudetto? ...