Indy 500 - Carpenter in pole | domenica la gara

(Di lunedì 21 maggio 2018) Il prossimo fine settimana, gli appassionati di motorsport vivranno uno dei momenti più intensi della stagione con due grande classiche: il GP di Monaco di Formula 1 e la 500 miglia di Indianapolis. La celebreamericana, giunta alla sua centoduesima edizione, vedrà al via 33 piloti che si sfideranno per conquistare lambitissimo Borg-Warner Trophy e, come da tradizione, bere il latte sulla victory lane.Edinposition. Le qualifiche della500 hanno già individuato ilman cheguiderà il gruppo: è stato Edil più veloce, lunico ad abbattere il muro delle 229 miglia orarie (368,54 km/h) di media nei quattro giri veloci. Il pilota della Fuzzys Vodka Chevrolet #20 ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, lasciandosi alle spalle Simon Pagenaud e Will Power del team Penske. Quarto tempo per Josef Newgarden. Il primo motorizzato Honda è ...