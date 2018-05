India | autobus contro camion | 10 vittime | morto anche un neonato

India - autobus si ribalta e prende fuoco : 27 morti : Almeno 27 persone hanno perso la vita nell’incidente che ha coinvolto un autobus in India. Il mezzo, partito da Muzaffarpur e diretto a Nuova Delhi, si è ribaltato e ha preso fuoco nei pressi del villaggio di Belwa. Le autorità hanno confermato il decesso di 27 persone, ma non si esclude che il numero delle vittime possa aumentare. Solo 4 passeggeri stati estratti vivi dall’autobus. I feriti, trasportati in un ospedale della zona, ...

India - autobus precipita in un burrone : morti 27 bambini - l’autista e due maestre : Viaggiavano su un autobus nello Stato Indiano di Himachal Pradesh quando sono precipitati in un burrone per oltre trenta metri. Trenta i morti finora accertati: ventisette bambini, il conducente del mezzo e due insegnanti. Il sovrintendente di polizia Santosh Patyal ha confermato l’accaduto e ha precisato che l’autobus è uscito di strada nel distretto di Kangra per un errore dell’autista. Tutti i bambini coinvolti erano allievi ...

India - autobus precipita in un canale nel nord-est : almeno 12 morti : Un autobus è caduto in un canale vicino alla città di Sitamarhi, in India. Nell'incidente almeno 12 persone hanno perso la vita e altre 41 sono rimaste ferite. Secondo i media locali, il veicolo si è ...