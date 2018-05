Incontro tra Malagò e Abete

Coree - Incontro tra Trump e Moon in vista del summit con Kim : Coree, incontro tra Trump e Moon in vista del summit con Kim Coree, incontro tra Trump e Moon in vista del summit con Kim Continua a leggere L'articolo Coree, incontro tra Trump e Moon in vista del summit con Kim proviene da NewsGo.

Coree - Incontro tra Trump e Moon in vista del summit con Kim : Il presidente sudcoreano Moon Jae in è atteso martedì a Washington per un incontro col suo omologo americano Donald Trump, in quella che si configura come una missione finalizzata a contribuire alla ...

Alla fine l'Incontro tra Salvini e Di Maio per decidere il nome del premier c'è stato : Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati stamattina. Il capo politico M5s e il leader della Lega hanno avuto un faccia a faccia di circa due ore, dalle 11 fino alle 13. Fonti qualificate hanno riferito all'Agi che il colloquio si è svolto a Roma, in un luogo che viene definito 'privato', lontano da giornalisti e telecamere. Nulla trapela al momento sui risultati dell'incontro: sul tappeto ...

Governo - Lega e iscritti M5s dicono sì al contratto/ Di Maio e Salvini - domani Incontro per scelta premier : Governo, il contratto M5s-Lega: Di Maio e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Reddito di cittadinanza e flat tax. Voto online su Rousseau: ira di Berlusconi

Vanessa Incontrada - "battezzata a 30 anni per ricercare Dio"/ "Vorrei Incontro col Papa : bisogno di credere" : Vanessa Incontrada, "mi sono battezzata a 30 anni per ricercare Dio": al Corriere della Sera, "adoro Papa Francesco e vorrei incontrarlo". Disse nel 2015, "Abbiamo tutti bisogno di credere"

I edizione 'Festival della Scienza' : seconda giornata all'insegna dell'Incontro tra cultura umanistica e scientifica : ... Giuseppe Del Grosso, ha voluto salutare i ragazzi, i loro docenti ed accompagnatori al termine della due giorni, spiegando brevemente i contenuti del progetto "Festival della Scienza" che sarà senz'...

Incontro a sorpresa tra Putin e Assad : Incontro a sorpresa tra Vladimir Putin e Bashar al Assad. Il dittatore siriano è volato a Sochi, sul Mar Nero, per discutere della situazione in Siria con il leader russo: una visita che ribadisce il ruolo del Cremlino come principale sostenitore del regime di Damasco....

Catania. Incontro tra Francesco Zaccà e Roberto Saieva : Presso il Tribunale di Catania, il Procuratore Generale della Corte d’Appello Dott. Roberto Saieva, ha ricevuto la visita del Delegato

Ricetta Milano : una tavolata da record per l'Incontro tra le culture : Il banchetto dal mattino sarà, così, allestito per accogliere gli ospiti che provengono da tutti i mondi della città, dalle multinazionali al mondo dell'artigianato, da startup a centri di ricerca, ...

Governo - Incontro Di Maio-Salvini. M5s : "Contratto chiuso". Lega : "No". Si tratta sul premier. Carelli : "Io a disposizione" : Una bozza del contratto da limare, con una decina di punti a cui dare il via libera, e una squadra da formare. Ma soprattutto un nome del presidente del Consiglio da trovare che possa mettere tutti d'accordo. Se non è oggi la giornata decisiva per il Governo Lega-M5s, di sicuro è una delle più importanti. E' in corso in questo momento l'incontro a Montecitorio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio: un faccia a faccia da cui i

Governo - Incontro Di Maio-Salvini alla Camera : trattative in corso per scegliere il nome del premier : E' cominciato ora l'incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio a Montecitorio. Sul tavolo, il nome o la rosa di nomi da indicare al Colle per la guida del Governo.

Nuovo Incontro stamani tra Salvini e Di Maio : Roma, 17 mag. , askanews, Nuovo incontro stamani tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5s Luigi Di Maio per mettere a punto il contratto di governo. Sia Salvini che Di Maio ...

Simona Halep a Roma - cena a Trastevere e Incontro con Bocelli : 'È stato fantastico' : Anche i numeri uno al Mondo hanno degli idoli: 'Sono una grande fan di Andrea Bocelli e per me è stato fantastico incontrarlo l'altra sera al Lea'. Simona Halep è emozionata dopo il suo incontro vinto agevolmente contro la ...

Esso : Incontro tra sindacati e Sonatrach a raffineria Augusta : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – incontro alla raffineria Esso di Augusta, tra il gruppo algerino Sonatrach e i rappresentanti sindacali delle segreterie nazionali, territoriali e aziendali. L’incontro, sottolinea Esso in una nota, “che segue quello dello scorso 9 maggio tra Esso e sindacati, ha avuto come oggetto la presentazione della Sonatrach, a seguito dell’accordo raggiunto tra la Esso e la compagnia petrolifera di Stato ...