Incontro Salvini-Meloni | pronto un ministero per FdI?

Governo - Incontro Di Maio-Salvini : faccia a faccia per chiudere su premier e ministri : Poco più di un’ora di faccia a faccia nella Capitale, poi i due leader sono ripartiti per i loro appuntamenti sul territorio con l’impegno di tenersi in contatto per telefono. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono visti in tarda mattinata a Roma per procedere sul nodo del premier e sulla squadra di Governo. Intanto viene confermata l’agenda del capo politico M5s, che sarà alle 17 a Teramo e alle 21 a Silvi Marina, in Abruzzo. ...