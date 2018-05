In Venezuela Maduro comanda su un cumulo di macerie

Venezuela - RISULTATI ELEZIONI 2018 : HA VINTO MADURO/ Russia - “gli Usa hanno interferito nel voto” : RISULTATI ELEZIONI Presidenziali VENEZUELA 2018: il trionfo di Nicolas MADURO con crollo affluenza. Le opposizioni, che hanno boicottato il voto, accusano il Presidente: "voto illegittimo"(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 13:36:00 GMT)

Venezuela - rieletto Maduro. Dure le reazioni internazionali : "Voto illegittimo" : Secondo gli analisti dopo il risultato elettorale del 20 maggio, l'obiettivo è cercare subito l'appoggio di tutte le democrazie del mondo, di ignorare e delegittimare il risultato. In ogni caso da ...

Venezuela - Falcon : Maduro non ha vinto : 12.38 Falcon,principale rivale di Maduro ha respinto la vittoria del presidente Venezuelano, chiedendo nuove elezioni entro l'anno. "Non riconosciamo il processo elettorale come valido", ha detto Henri Falcon."Per noi non ci sono state elezioni, dobbiamo farne di nuove". La coalizione delle forze d'opposizione ha deciso di non sostenere Falcon chiedendo ai loro sostenitori di boicottare il voto.Con un'affluenza del 46%, i risultati hanno visto ...

Venezuela - vince Maduro. Falcon : "Vittoria illegittima" : ... ha ringraziato le altre forze politiche, sottolineando che "il blocco bolivariano centrista è unito come un'unica forza politica". "Con umiltà - ha poi concluso - dico che siamo la garanzia della ...

Maduro rieletto presidente Venezuela ma astensione al 52% : Nicolas Maduro è stato rieletto presidente del Venezuela con il 68% dei voti. Un esito scontato tra proteste di piazza represse nel sangue e leader dei dissidenti zittiti o in carcere. Il presidente uscente e rieletto, erede di Hugo Chavez, ha parlato dell'alto consenso popolare in suo favore ma non ha detto che a vincere è stata soprattutto l'astensione: quasi al 52% degli aventi diritto non è andato ai seggi, contro l'80 per cento circa di ...

Venezuela - Maduro rieletto : bassa affluenza e accuse di brogli : Punti di vista. Secondo Nicolas Maduro l risultato delle presidenziali celebrate ieri in Venezuela, in cui è stato rieletto con il 68% dei consensi, è stato un «record...

Venezuela - opposizione contesta elezione Maduro : “Illegittima” : Venezuela, opposizione contesta elezione Maduro: “Illegittima” Venezuela, opposizione contesta elezione Maduro: “Illegittima” Continua a leggere L'articolo Venezuela, opposizione contesta elezione Maduro: “Illegittima” proviene da NewsGo.

Tutto come previsto in Venezuela. Maduro rieletto presidente fino al 2025 - le opposizioni non riconoscono la vittoria : Tutto come previsto alla vigilia. Nicolas Maduro è stato rieletto alla presidenza del Venezuela, ma con un crollo della partecipazione al voto, col suo principale sfidante che si rifiuta di accettare il risultato e con una serie denunce di irregolarità da parte di candidati e media dell'opposizione. Secondo i risultati ufficiali annunciati dal Consiglio nazionale elettorale (Cne), Maduro ha ottenuto il 67,7% dei voti (circa 5,8 ...

Venezuela - Maduro rieletto presidente fra bassa affluenza e accuse di brogli : Il cerchio intorno al chavismo si stringe; più che la politica sarà l'economia a dettare il futuro del Venezuela.

"Questo voto è una frode. Il Venezuela di Maduro in mano a mafie e narcos" : Quanto sta succedendo qui non è paragonabile a nessun'altra dittatura al mondo, neanche a Cuba, e il Venezuela oggi accoglie anche campi d'addestramento di Hezbollah. Il terrorismo internazionale, a ...

Venezuela - Maduro rieletto presidente. Ma più della metà degli elettori non ha votato : Più della metà dei Venezuelani aventi diritto di voto non è andata alle urne. Per l'esattezza l'affluenza si è fermata al 46%. Ha vinto Nicolas Maduro , che si è imposto con il 67,7%, davanti a Henri ...

Venezuela - Nicholas Maduro rieletto per altri 6 anni tra affluenza crollata del 33% e denunce di brogli : Il Venezuela alle urne, come previsto, ha rieletto Nicholas Maduro, che rimane alla guida del paese per altri sei anni. Un risultato già annunciato nei mesi prima del voto, vista anche l’assenza dell’opposizione, che da tempo aveva annunciato che non si sarebbe candidata perché non erano tutelate le condizioni minime di trasparenza. Ma il dato più significativo è quello dell’affluenza, crollata del 33%, col principale sfidante ...

Venezuela - trionfo elettorale di Maduro in un Paese ormai "alla fame" : Nicolas Maduro celebra la propria vittoria alle presidenziali che si sono tenute ieri in Venezuela parlando di un consenso popolare del 68% e omettendo di far riferimento all'alto tasso di astensione, circa il 52%, degli aventi...