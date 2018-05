In Val d' Aosta boom della Lega | Pd fuori dal Consiglio Union valdotaine primo partito

Regionali - Valle d'Aosta : vince l'Union Valdôtaine. Subito dietro - la Lega : Così dai dati definitivi delle elezioni Regionali: Unione valdoteine primo partito, secondo la Lega: entrambi però conquistano 7 seggi - Dalle urne di ieri esce oggi il definitivo nuovo Consiglio ...

Regionali Val d'Aosta - exploit Lega : 19.15 exploit della Lega in Valle d'Aosta che con il 17% conquista 7 seggi su 35 e torna in Consiglio regionale dopo 20 anni di assenza. Prima forza rimane con il 19% rimane l'Union Valdotaine, anche se in forte arretramento dal 2013 quando aveva ottenuto il 33,4% Il Pd, fino ad ora in maggioranza, si ferma al 5,4% e rimane fuori dall'assemblea non avendo raggiunto la soglia di sbarramento. Stessa sorte per il Centro destra (Forza Italia e ...

Valle d'Aosta - exit poll : Unionisti in testa sulla Lega : 12.52 - I primi exit poll sui risultati delle elezioni regionali in Valle d'Aosta sono relativi ai due dei quattro poli elettorali centralizzati allestiti, quelli di Aosta e Verres. I dati, non ufficiali, danno il partito unionista Union Valdôtaine in testa 20%, in vantaggio sul 17% della Lega. Si tratta di dati riferiti ad appena 1067 schede scrutinate, spiega l’Ansa. Lo spoglio dei seggi sarebbe iniziato con un'ora di ritardo rispetto al ...

Regionali Val d’Aosta - i risultati : testa a testa Union Valdôtain-Lega. M5s al 10. Pd e Fi vicini alla scomparsa : sono al 5 e al 3 : testa a testa tra il partito regionale dell’Union Valdôtain e la Lega, M5s in affanno, Pd e Forza Italia quasi piccoli puntini all’orizzonte. E’ la sintesi dei risultati, ancora più che parziali, delle Regionali in Valle d’Aosta, dopo il voto di ieri. Dopo lo spoglio del 31 per cento delle schede (quasi 21mila su 67mila) il primo partito è l’Union, lo storico partito autonomista valdostano che raccoglie il 19,4 per ...

