“In quelle condizioni…” A poche ore dal sì di Meghan e Harry | la bomba Quel che si è

caffeinamagazine

: #Spalletti: 'In partite come quella di domani sera conta tutto: il carattere, la forza mentale, l'equilibrio, la co… - Inter : #Spalletti: 'In partite come quella di domani sera conta tutto: il carattere, la forza mentale, l'equilibrio, la co… - GrandeFratello : In quelle sere sotto un cielo stellato... noi come DANILO! ?????? #GF15 - juventusfc : ?? @gianluigibuffon : 'La squalifica UEFA? Ci starebbe. E' evidente che ho trasceso e ne sono dispiaciuto, ma era un… -

(Di lunedì 21 maggio 2018) L’attriceMarkle ha coronato il suo sogno: il 19 maggio 2018 ha sposato il principe. E ora i due sono rispettivamente il Duca e la Duchessa del Sussex. L’annuncio ufficiale di Kensigton Palace è arrivato aore dal sì. Il titolo nobiliare è il tradizionale regalo di nozze della regina Elisabetta a ogni membro (maschio) della famiglia. Il matrimonio è stato il più atteso e il più seguito. Tutti si chiedevano che look avrebbe sceltoper il suo giorno più bello e tutti sono rimasti stupiti nel vederla con indosso un vestito elegantissimo dalla semplicità disarmante. La Markle, per la cerimonia in chiesa, ha optato un abito di Givenchy senza alcun tipo di decorazione. Un abito molto elegante che, secondo qualcuno, non esaltava la sua fisicità. Era comunque bellissima, conlook acqua e sapone e con i capelli raccolti in modo composto. Per il ricevimento, poi, ...