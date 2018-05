In 20 città italiane api sentinelle contro l’inquinamento | dal miele gli indicatori di

Sempre più turisti stranieri nelle città italiane - Roma al top : In aumento le entrate provenienti dall’estero per la capitale ma anche a Venezia e Napoli, la Germania è la nazione che alimenta le maggiori entrate

Ricerca : Pint of Science 2018 - divulgazione 'alla spina' in 20 città italiane : "Caratteristica di Pint of Science è quella di portare, letteralmente, la scienza nel bar o nel pub sotto casa", spiega Ilaria Zanardi, responsabile nazionale di Pint of Science. Il format, arrivato ...

La Milanesiana 2018 diventa nomade : la cultura invade nove città italiane : E' la Milanesiana edizione 2018, il 'grande contenitore e organismo vivente' di cultura, arte, scienza, filosofia, cinema, teatro e musica ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi che dal 9 giugno al 2 ...

Open Fiber : con Vodafone per banda ultralarga in 271 città italiane : Open Fiber e Vodafone confermano la loro collaborazione per lo sviluppo in Italia dei servizi di connettività in banda ultra larga in modalità Fiber To The Home (FTTH), la fibra che arriva direttamente nelle case e negli uffici. L’accordo, già attivo nelle prime 13 città cablate con infrastruttura in fibra ottica Open Fiber, si legge in una nota, è stato ora esteso a ulteriori 258 città italiane (per un totale di 271) comprese nei cosiddetti ...

UFO : impazza sul web uno scottante dossier con video di Ufo su alcune città italiane [FOTO] : 1/6 ...

Salute - Gemelli Roma : il mese del cuore 2018 fa tappa in 7 città italiane : Un viaggio in Italia per sensibilizzare i cittadini sui principali fattori di rischio cardiovascolare: torna dal 12 aprile l’appuntamento con il ‘mese del cuore‘, l’iniziativa di prevenzione promossa da Danacol in collaborazione con il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma, presentata questa mattina. In questa quarta edizione per la prima volta verranno raggiunte ben 7 città: nella prima fase, da aprile a maggio, ...

Sono tre le città italiane che si candidano per le Olimpiadi del 2026 : 'Il nostro obiettivo non è solo avere un numero record di candidate, ma selezionare la città migliore per ospitare le migliori Olimpiadi con i migliori atleti del mondo' , sottolinea il presidente ...

Olimpiadi Invernali 2026 - tre città italiane in pista : Milano, 4 aprile 2018 - Sette Paesi in pista per le Olimpiadi Invernali del 2026 . Il Comitato olimpico internazionale ieri ha comunicato l'elenco degli Stati e le città che hanno presentato ...

Uisp 'SportAntenne' : Ecco il numeri del progetto che ha coinvolto 13 città italiane : "Il progetto SportAntenne ci ha permesso di verificare concretamente come lo sport rappresenti un valore che crea relazioni e fiducia " dice Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp le forti ...

Viaggi - il classico non tramonta mai : città italiane in vetta alla classifica delle destinazioni più popolari : Nuovi dati del Gruppo Expedia, la più grande società di Viaggi online del mondo, rivelano che i classici non tramontano mai. Le tradizionali città italiane rimangono infatti le preferite dai Viaggiatori, grazie alle attrazioni turistiche, ai musei e all’atmosfera di queste rinomate città d’arte e di cultura. Al primo posto Roma, seguita da Milano, Firenze e Venezia. Queste destinazioni non solo rimangono le favorite in termini di quote di ...

Arriva la pistola che dà la 'scossa' : in uso alla polizia in sei città italiane : Potrebbe immobilizzare persino un bisonte: almeno l'azienda americana che la produce la pubblicizza così. Arriva in Italia il Taser, pistola elettrica definita non letale che immobilizza con una scossa elettrica chi viene colpito dalle sue 'freccette.' La circolare che autorizza la sperimentazione in sei città italiane è stata diramata lo scorso 20 marzo dal dipartimento sicurezza con la firma del capo della direzione anticrimine, il prefetto ...

In sei città italiane partirà la sperimentazione del taser : Cioè la pistola elettrica che l'ONU, nel 2007, ha giudicato uno strumento di tortura The post In sei città italiane partirà la sperimentazione del taser appeared first on Il Post.

Tlc - dal 2020 la tecnologia 5G nelle prime città italiane : Roma, 22 mar. , askanews, Nel 2020 le prime città italiane potranno avere a che fare con la tecnologia 5G per navigare in rete. La connessione 5G promette, infatti, in un futuro non troppo lontano, di ...

Roma - nel 'Tiramisù day' la Capitale spiazza tutte le altre città italiane : prima nel 2017 per gli ordini a domicilio : A contendersene la ricetta, , da secoli, sono il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia ma è sicuramente Roma a celebrarlo con più gusto e affetto. Nella giornata in cui si celebra il tiramisù, la Capitale ...