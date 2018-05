Imprese | i conti della «doppia» flat tax

ilsole24ore

(Di lunedì 21 maggio 2018) I primi calcoli per la tassazione al 15% e al 20% ipotizzata dal contratto di programma Lega-Movimento 5 Stelle consentono un risparmio d'imposta la cui entità dipenderà molto da quali saranno le regole per l'incrocio tra aliquote e imponibile. Tra le questioni aperte anche il raccordo con la base imponibile unica in via di definizione a livello Ue e il futuro di Iri e regime forfettario per le piccole partite Iva...