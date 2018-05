Ilva | quanto costa chiuderla? Almeno 3 | 4 miliardi di euro

ilsole24ore

: Ci si scanna per il controllo del #PD, oppure per salvare #Taranto? Che #Calenda sia #incapace ci interessa tanto q… - NicolaMorra63 : Ci si scanna per il controllo del #PD, oppure per salvare #Taranto? Che #Calenda sia #incapace ci interessa tanto q… - paoloxbaroni : Chiudere #Ilva, ma come non si sa. In quanto tempo? Non si sa. Riconvertila. Ma per far cosa non si sa. Le prescriz… - DArcangeloLex : RT @NoiNotizie: #Ilva di #Taranto: no alla chiusura, accelerare su salute, sicurezza e salari. Firmare quanto prima l'intesa per il passagg… -

(Di lunedì 21 maggio 2018) L’ipotesi nel contratto M5S-Lega non è semplice da percorrere. Se venisse risolto il rapporto con la cordata Am Investco Italy, rimarrebbero pendenze con i creditori per 2,5e l’azienda dovrebbe restituire anche i 900 milioni ottenuti dai governi precedenti. Al conto, poi, mancano gli stipendi dei circa 14mila addetti e l’impatto sull’import di acciaio. Fioramonti (M5S) ai sindacati: «Puntiamo alla riconversione generale dello stabilimento»...