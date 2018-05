Il WWF denuncia un nuovo prelievo di sabbia nella zona del fratino a Pescara

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 21 maggio 2018)- Undiautorizzato dalla Regione per il ripascimento morbido di alcuni stabilimenti della riviera sud: sarebbe questa la motivazione dell’ennesima aggressione al Parco naturalistico dell’ambiente dellae delle dune che il Piano demaniale comunale individuadella Madonnina, a ridosso del molo nord del porto-canale di. Questa mattina sono comparsi i mezzi meccanici di una ditta privata che sono già, tanto per non lasciare speranze, entrati in quella che è ormai nota come la spiaggia del. È qui infatti che il piccolo trampoliere si rifugia, cerca cibo (gli ultimi avvistamenti di due coppie in foraggiamento sulla battigia risalgono appena alla settimana scorsa) e nidifica. Anzi dovremmo dire “nidificava” perché dai numeri importanti degli scorsi anni quando si era arrivati a contare anche una decina di nidi per ...