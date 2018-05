Il trucco usato da Meghan Markle per il matrimonio

vanityfair

(Di lunedì 21 maggio 2018) Un senso di luminosità discreta. È quello che si «respira» guardando il capolavoro direalizzato da Daniel Martin, Brand Ambassor Dior e consultant per il brand Honest Beauty, realizzato per l’amica, da oggi duchessa di Sussex. Un make up perfetto per una sposa «baciata dal sole», così l’hanno definita i tabloid inglesi, e dall’amore del principe Harry. Un beauty look naturale e raffinato che ha permesso all’ex star di Suits di essere se stessa anche nel giorno più importante della sua vita. LEGGI ANCHEe Kate, due beauty look da sposa a confronto Ma quali sono i cosmetici che ricreano questa radiosità naturale? Li ha svelati uno per uno il make-up artist dell’attrice americana. La maggior parte del make-up è stato realizzato con prodotti firmati Dior, scelti con estrema attenzione per rispettare tutte le richieste della ...