Il Segreto | trame giugno | Saul ostacola Severo | Prudencio bacia Julieta?

Il Segreto - trame di maggio : Adela dà un grossa delusione a Carmelo - ecco quale : Inizia una nuova settimana di programmazione de "Il Segreto", la popolare telenovela iberica che da cinque anni va in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. Le ultime novità ci rivelano che donna Francisca è stata colpita da un ictus dopo aver scoperto che Saul è innamorato di Julieta: la Montenegro si trova ricoverata presso l'ospedale della Puebla e sta lottando per non morire. Le anticipazioni dei prossimi giorni ci rivelano che Adela darà un ...

Il Segreto - trame luglio : il mistero di Nazaria - ecco cosa nasconde la donna Video : Nei prossimi episodi de Il Segreto [Video], i fan verranno a conoscenza di un grande mistero custodito gelosamente da Nazaria, la moglie del capomastro Mauricio. In tutto questo tempo, la Gorostiza non è stata del tutto sincera con il consorte e con gli abitanti di Puente Viejo.La verita' verra' a galla in to all'arrivo di un nuovo personaggio: si tratta di Vincente, uno sconosciuto che si spaccera' per un cugino stretto di Nazaria. In realta', ...

Il Segreto : le trame dal 21 al 26 maggio 2018 – Anticipazioni : Il Segreto torna ad accompagnare i telespettatori con le sue storie. L’appuntamento con la celebre soap di Canale5 questa settimana è da lunedì a venerdì dalle 16:30 alle 17:10, e il sabato dalle 15:10 alle 16:10. Il Segreto | Le trame della settimana dal 21 al 26 maggio 2018 Donna Francisca, dal suo letto d’ospedale, convoca Saul per metterlo […] L'articolo Il Segreto: le trame dal 21 al 26 maggio 2018 – Anticipazioni sembra ...

Il Segreto - trame luglio : Saul lascerà Puente Viejo dopo l'addio di Julieta? : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è di recente occupata delle nozze di Donna Francisca e Raimundo [VIDEO] Ulloa. Le ultime novita' svelano che la matrona fara' una proposta sconvolgente a Saul. Ecco di cosa si tratta. Anticipazioni Il Segreto: Saul e Julieta si lasciano Le anticipazioni delle nuove puntate [VIDEO] de Il Segreto, trasmesse a luglio su ...

Il Segreto - Adela rifiuta la proposta di matrimonio di Carmelo : anticipazioni trame da lunedì 21 a sabato 26 maggio : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 21 maggio a sabato 26 maggio, sempre alle 16.25 tranne sabato, quando l’appuntamento è per le 15.00: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Saul e Julieta di nuovo insieme Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap ...

Il Segreto - anticipazioni trame spagnole : Venancia confessa il suo crimine : anticipazioni spagnole soap Il Segreto Candela e Severo non possono avere pace, troppi abitanti importanti di Puente Viejo sono contro di loro. Tra questi la suocera Venancia Almagro, madre del primo marito della pasticciera. Durante i festeggiamenti per il matrimonio di Carmelo avverrà un grave fatto che porterà dolore alla Miel Amarga, Carmelito scomparirà. In seguito però si coprirà chi si è macchiata di un tale crimine. Di questo fatto è ...

Il Segreto - trame giugno : brutta sorpresa per Candela - Matias rinnova i voti Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla seconda serie de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è di recente occupata del bacio tra Prudencio e Julieta. [Video] In questo articolo scoprirete tutto quello che accadra' nelle puntate in onda ad inizio giugno su Canale 5. Anticipazioni Il Segreto: Matias e Marcela rinnovano i voti Le anticipazioni delle nuove puntate [Video] de Il Segreto, trasmesse ad inizio giugno ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 21 al 26 maggio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 21 a sabato 26 maggio 2018: Adela e Gracia mostrano ad Aquilino un documento firmato da Hernando che le autorizza a gestire al suo posto la sua parte de Los Manantiales. Saul si sente responsabile di quanto accaduto a Donna Francisca e non riesce a trovare pace. Francisca, dal suo letto d’ospedale, convoca Saul per metterlo davanti a una scelta definitiva. Nel frattempo, Onesimo e ...

Il Segreto : le trame dal 14 al 19 maggio 2018 – Anticipazioni : Il Segreto torna ad accompagnare i telespettatori con le sue storie. L’appuntamento con la celebre soap di Canale5 questa settimana è da lunedì a venerdì dalle 16:30 alle 17:10, sabato dalle 15:10 alle 16:10, e il venerdì anche in prima serata. Il Segreto | Le trame della settimana dal 14 al 19 maggio 2018 Julieta e Consuelo, dopo aver salutato gli amici […] L'articolo Il Segreto: le trame dal 14 al 19 maggio 2018 – ...

Il Segreto - trame maggio : Beatriz pronta a rovinare la vita a Matías e Marcela Video : Nuovo spazio dedicato allo sceneggiato iberico Il Segreto [Video]. Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti ci rivelano che a Puente Viejo ci saranno diversi colpi di scena. Il piccolo paese dovra' salutare tre abitanti molto amati. Stiamo parlando di Hernando, Camila e della giovane Beatriz. I tre decideranno di partire per la Cecoslovacchia dopo il fallimento di Los Manantiales. I due coniugi Dos Casas diranno addio ai loro amici, mentre la ...

Il Segreto - trame al 19 maggio : Francisca esce di scena? Ecco cosa le accadrà Video : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla soap opera iberica Il Segreto di Puente Viejo [Video]. cosa accadra' negli episodi inediti che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 14 a sabato 19 maggio 2018? Gli spoiler ci svelano che donna Francisca Montenegro rischiera' seriamente di morire. Uscira' di scena? Per conoscere il destino della dark lady vi consigliamo di leggere l'intero articolo. Saul e Julieta si lasciano, la ragazza decide ...

Il Segreto - Saul e Julieta tornano insieme : anticipazioni trame da lunedì 14 a sabato 19 maggio : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 14 maggio a sabato 19 maggio, sempre alle 16.25 tranne sabato, quando l’appuntamento è per le 15.00: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: tra Saul e Julieta è finita per sempre Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della ...

Il Segreto trame Spagna : l'idea folle di Francisca Montenegro Video : Il Segreto: Francisca Montenegro non si ferma davanti a niente e nessuno e molto presto distruggera' la storia d'amore tra Saul e Julieta, servendosi dell'appoggio di Prudencio. Il ragazzo verra' manipolato dalla matrona che, inviperita, lo spingera' a compiere qualcosa di decisamente cattivo. Nell'intera vicenda verra' coinvolto suo malgrado anche Raimundo, che si trovera' intrappolato tra due fuochi. Per sapere cosa accadra', vi consigliamo di ...