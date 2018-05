Il Segreto | Fernando Mesia è vivo e torna a Puente Viejo

gossipetv

: La frase di oggi)(Se vuoi far bene le tue cose, cela il tuo segreto)(Fernando) - Fernand62767413 : La frase di oggi)(Se vuoi far bene le tue cose, cela il tuo segreto)(Fernando) - SFarinaOff_It : Promo ESCLUSIVA Intanto in Spagna.. Puente Viejo vedrà grandi cambiamenti.. torna Fernando Mesia, mentre arriva u… - napoliforever89 : Azz choc torna un cattivo ???????? -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Anticipazioni Ilper vendicarsi, tutti i dettagli A quanto pare la notizia è ora ufficialissima.è pronto are a Punete. Un ritorno del tutto inaspettato per i fan de Il. A quanto pare gli autori della soap opera spagnola si sono tenuti per sé questa grande … L'articolo Ilproviene da Gossip e Tv.