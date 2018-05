Il Segreto anticipazioni | puntate spagnole | un nuovo aiuto per Dolores

Il Segreto anticipazioni : MAURICIO viene AGGREDITO e… : Nelle prossime puntate de Il Segreto verrà fuori qualcosa che non si sapeva di Nazaria Gorostiza (Cayetana Cabezas): Vicente (Jorge Coralles), un vecchio nemico della falsa “cugina” di Francisca Montenegro (Maria Bouzas), arriverà infatti improvvisamente a Puente Viejo e inviterà la donna a saldare un debito contratto diversi anni prima con lui e suo padre…. Stando a quanto segnalano le anticipazioni, Vicente fingerà di essere ...

Una Vita anticipazioni luglio : svelato il Segreto di Leonor e Habiba : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla seconda serie di Una Vita, la soap opera di Aurora Guerra, che si è di recente interessata alla malattia di Arturo Valverde nelle puntate spagnole. Gli ultimi spoiler svelano che Leonor dimostrerà di nascondere un segreto dopo essere tornata ad Acacias 38 con Habiba. Una Vita anticipazioni: Leonor ritorna ad Acacias 38 con Habiba Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita, in onda ...

Il Segreto - anticipazioni : Candela e Severo in crisi : Il Segreto Mentre tra Julieta e Saul non c’è serenità, e la loro relazione si appresta a vivere un nuovo durissimo stop, anche altre coppie de Il Segreto sono in crisi: se Adela rifiuterà la proposta di matrimonio di Carmelo, le incomprensioni mineranno il rapporto tra Candela e Severo. I due sono ormai provati dalla vendetta contro donna Francisca. I dettagli nelle anticipazioni che seguono. Il Segreto: anticipazioni lunedì 21 maggio ...

Il Segreto : anticipazioni puntate fino al 26 maggio 2018 Video : Le anticipazioni Il Segreto ritornano puntuali per raccontarci la trama dei nuovi episodi della soap spagnola, che saranno trasmessi su Canale 5 tra il 21 e il 26 maggio 2018. Ma ecco giorno per giorno che cosa ci aspetta. 21 maggio. Aquilino viene messo alle strette da Gracia e Adela che gli mettono davanti agli occhi la procura fatta loro da Hernando prima di partire. Nel frattempo Saul va a trovare Francisca che è stata colta da un ictus, e ...

Il Segreto anticipazioni : HIPOLITO assume TIBURCIO all’emporio! : L’ingresso di TIBURCIO Comino (Cesar Capilla) non passerà inosservato ai fan de Il Segreto. Arrivato a Puente Viejo in quando “forzuto” in un circo di passaggio, l’uomo “conquisterà” sin da subito l’antipatia della pettegola Dolores Asenjo (Maribel Ripoll) poiché, nel corso di un suo numero, la prenderà in braccio e la solleverà come un “sacco di patate”, di fronte a tantissimi spettatori, ...

Il Segreto anticipazioni 19 maggio 2018 : Adela e Gracia ostacolano i piani di Aquilino : Dopo aver ricevuto la procura da parte dei Dos Casas, le due donne escogitano un piano per fermare il cinico imprenditore.

Il Segreto anticipazioni - puntate spagnole : Saul lascia Puente Viejo? : Saul subirà la falsità di Francisca assumerà dimensioni mai viste, la donna arriverà a ricattare Julieta pur di staccarla dall’amato Saul. Quest’ultimo, come già sappiamo ha un passato misterioso e per uscirne senza alcuna pena, avrà bisogno della Montenegro. Tutto però ha un costo e la Uriarte pagherà molto cara la salvezza dell’uomo che ama. Vediamo tutte le anticipazioni spagnole Il Segreto. anticipazioni spagnole Il ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : clamoroso ritorno di un personaggio storico : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a "Il Segreto". Dopo tantissimi rumors sul possibile ritorno di Fernando Mesia a Puente Viejo, finalmente è arrivata la conferma ufficiale: il giovane attore Carlos Serrano farà parte ancora una volta del cast della soap opera iberica. Per quale motivo il figlio di Olmo metterà di nuovo piede nel piccolo borgo? Stando alle prime anticipazioni, il ragazzo deciderà di mettere in atto un piano di vendetta ...