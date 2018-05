Il ritmo di libertà di Prima che la notte

huffingtonpost

(Di lunedì 21 maggio 2018) C'è una ragione in più per non perdersi "che la", il film di Daniele Vicari su Pippo Fava che Rai1 trasmette mercoledì 23 in occasione della Giornata della legalità. Dico "film"perché non è una delle solite commemorazioni televisive edificanti e piagnone, è cinema di qualità che trabocca di vita e di allegria. Ha ildi quel benedetto rock anni '80 che le radio passavano mentre Fava radunava il suo "pugno di carusi", che avrebbero animato "Il Giornale del Sud"e poi, assassinato il quotidiano dai finanziatori, l'autogestione d'assalto del mensile "I Siciliani".Era una banda di ragazzi senza esperienza, ma con la voglia di correre, in tutti i sensi, come cantava Bruce Springsteen all'epoca. Claudio Fava e Michele Gambino, che co-firmano la sceneggiatura a partire dal libro omonimo (Baldini & Castoldi), ...