Il Real prende l' Eurobasket in attesa del calcio

Eurolega - il Real Madrid vince la “decima” : Melli sontuoso - ma è Doncic a prendersi la scena! : Real Madrid sul tetto d’Europa per la decima volta nella sua storia, Doncic e compagni hanno superato le resistenze del Fenerbache Il Real Madrid è campione d’Europa. Questa sera è andata in scena una spettacolare finale di Eurolega, nella quale i madrileni hanno avuto la meglio del Fenerbache di Obradovic e degli italiani Melli e Datome: 85-80 il finale. La squadra di Pablo Laso, grazie ad uno sprint nel 3° quarto, ha guadagnato un ...

"Neymar al Real Madrid" : la voce prende quota : La voce circolava già l'anno scorso: Neymar al Real Madrid. Quella che sembrava una boutade di calciomercato prende quota, e i giornali spagnoli si scatenano. Il fenomeno brasiliano...

“Presto - stanno violentando una donna”. La chiamata choc del vicino di casa - allarmato dalle urla disumane che provengono dall’appartamento a fianco. L’arrivo della polizia e la scoperta choc : la Realtà non poteva essere più diversa (e sorprendente) : Provate per un attimo a immaginarvi la scena. I vicini di casa iniziano a sentire, in diversi orari del giorno, dei rumori strani provenire dalla casa accanto. All’inizio sembrano soltanto urla di chi, magari, sta affrontando una brutta lite tra le mura domestiche. Poi però, col passare del tempo, si rendono conto che il suono somiglia piuttosto a quello di una donna che grida, alle volte anche in maniera prolungata. Segnali che li ...

“Quest’anno al Grande Fratello… Ops!”. Cristiano Malgioglio si tradisce e svela un ‘segreto’ sulla nuova edizione del Reality. L’opinionista si pente subito - ma ormai si è capito tutto. E Barbara D’Urso non la prenderà bene : Il Grande Fratello di Barbara D’Urso sta per tornare. Il 17 aprile Carmelita aprirà la nuova edizione, la numero quindici, dello storico reality di Canale 5 dedicato ai nip, ovvero i non famosi, anche se alcuni concorrenti li conosciamo già. La rosa completa non è ancora stata ufficializzata, ma il magazine Spy, in edicola da venerdì 6 aprile 2018, ha anticipato i primi cinque concorrenti scelti per partecipare al programma. Che ...

Real-Juve - Vazquez : "Rigore netto - Benatia mi prende in pieno" : La Juve si sente derubata dopo l'epilogo della partita col Real al Bernabeu, col rigore assegnato ai blancos e trasformato da CR7. Benatia parla di fallo inesistente, ma l'altro protagonista del ...

Real MADRID JUVENTUS - MOVIOLA/ Video Champions - rigore su Vazquez : Benatia fa fallo o prende la palla? : MOVIOLA REAL MADRID JUVENTUS, il Video del rigore di Benatia su Vazquez: è fallo o il marocchino aveva preso il pallone? Proteste veementi dei bianconeri, ma passa il REAL(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 23:48:00 GMT)

Champions League - quanto prende in più la Roma se la Juve va fuori col Real : Una gioia infinita per una impresa incredibile. E per quello che vale, tradotto in soldoni, la straordinaria vittoria della Roma sul Barcellona con l'approdo in semifinale. Il titolo dei giallorossi , ...

“Sei penosa!”. Agata Reale di ‘Amici’ : l’attacco social alla Celentano. La ballerina è cresciuta (molto bene) e oggi si prende la sua rivincita : È cominciata con le polemiche il serale di Amici 17. Le esibizioni degli allievi sono state giudicate anche dai professori e ciò ha dato il via ad un siparietto già visto durante il pomeridiano. Se Ermal Meta ha stroncato biondo che Rudy Zerbi esalta, Alessandra Celentano si è scagliata contro Lauren Celentano scatenando la reazione di Maria De Filippi. Critiche a non finire a cominciare da Heather Parisi che fa parte della commissione ...

Juve-Real - Bonolis al veleno prende in giro i bianconeri : 'L'Ascoli ha dato battaglia' : 'C'è da dire che ieri l'Ascoli ha dato vera battaglia al Real Madrid'. Così l'interista Paolo Bonolis prende in giro i tifosi della Juventus dopo il pesante 0-3 subito all'Allianz Stadium contro i ...

Juve-Real - Bonolis al veleno prende in giro i bianconeri : 'L'Ascoli ha dato battaglia' : Il Real demolisce la Juve, Ronaldo è da leggenda Lo ha detto a RMC Sport paragonando la squadra marchigiana ai campioni d'Italia in virtù della somiglianza dei colori delle magliette. Poi però è ...

Juventus-Real Madrid - le formazioni ufficiali : Allegri sorprende : Juventus-Real Madrid, le formazioni ufficiali – Si gioca l’andata dei quarti di finale di Champions League, una partita fondamentale per la squadra bianconera che proverà ad indirizzare la qualificazione già dalla gara di oggi. Di fronte un ostacolo durissimo, i campioni in carica che però in Liga hanno dimostrato alcuni limiti, la Juventus deve crederci perchè ha tutte le chance per superare il turno. Nel frattempo l’allenatore bianconero ...

“È lei l’inviata della Casa” : il nuovo Grande Fratello prende forma. Assente da un po’ dalla tv - è una grande amica di Barbara D’Urso e - soprattutto - conosce bene le dinamiche del Reality… : grande Fratello Nip, è cominciato il conto alla rovescia. Dopo la seconda, fortunatissima edizione del reality riservato ai vip e subito dopo aver chiuso anche l’avventura dei personaggi famosi in Honduras, con la chiacchieratissima Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi che si avvia verso la volata finale, Barbara D’Urso è pronta a tornare in prima serata con il GF. Inizierà lunedì 23 aprile la nuova edizione e, dopo mesi di ...

“Ma chi vuoi prendere in giro?”. Britney Spears stavolta ‘esagera’. Negli anni la reginetta del pop ci ha abituato a cambiamenti drastici. Ma mai era arrivata a tanto per i fan : “Non è Reale” : Facciamo i seri. È davvero Britney Spears? O è una vecchia foto di Britney Spears? Vecchia di almeno vent’anni, poi. Ombelico (con piercing) in primo piano, ventre piattissimo e viso liscio e perfetto come quello di una ragazzina: non stiamo sognando, è proprio l’indimenticabile popstar di ‘Baby one more time’ la bionda mozzafiato in posa per il nuovo spot di Kenzo. Bè, tutto si può dire tranne che dimostri quei 36 ...

Calciomercato Milan - sorprendente proposta al Real Madrid Video : Dalla Spagna giungono delle indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan. Stando a quanto riporta il noto quotidiano iberico Sport, infatti, il Real Madrid ha messo nel mirino Donnarumma e Suso per la prossima stagione. Il primo piace moltissimo al numero uno del Real, Florentino Perez, perché è uno dei più interessanti prospetti del calcio mondiale e viene considerato dagli esperti uno dei migliori portieri ...