huffingtonpost

: Il presidente malato avvicina un governo gialloverde anche in Palestina (di U. De Giovannangeli) - HuffPostItalia : Il presidente malato avvicina un governo gialloverde anche in Palestina (di U. De Giovannangeli) - AlessiaDAcunti : RT @favo_it: Ora il direttore del @Corriere_Salute Luigi Ripamonti alla #GNMO18 presenta il 13° Rapporto sulla Condizione Assistenziale del… - aitt_it : RT @favo_it: Ora il direttore del @Corriere_Salute Luigi Ripamonti alla #GNMO18 presenta il 13° Rapporto sulla Condizione Assistenziale del… -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Unin. Per garantire che l'uscita di scena di unporti all'implosione dell'Autorità nazionale palestinese e spiani la strada per la Muqata (il quartier generale dell'Anp a Ramallah) ad Hamas.Dietro il giallo sulle condizioni di salute di Abu Mazen c'è anzitutto questo: la consapevolezza, da parte della dirigenza dell'Anp e ancor più di quella di al-Fatah (il movimento nazionalista palestinese fondato da Yasser Arafat e di cui lo stesso Abu Mazen è il capo) che una uscita di scena non governata dell'ottuagenario, significherebbe l'implosione di Fatah, spaccato al proprio interno in miriadi di fazioni locali e familistiche e incapace di indicare una candidatura interna forte per la successione ad Abu Mazen. E allora, ecco il "male minore": convergere su un candidato di Hamas meno divisivo di altri ...