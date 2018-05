Il premier Conte a rischio bocciatura Per il Colle è debole e inesperto

“Del curriculum di Giuseppe Conte questo non ci risulta”. È già polemica sul premier designato : È un curriculum invidiabile, con tanto di studi in prestigiose università estere, quello di Giuseppe Conte, il “premier politico” proposto da M5s e Lega per il futuro governo giallo-verde. Ma proprio le sue esperienze di studio d’oltreoceano sono finite sotto la lente del corrispondente dall’Italia del ‘New York Times’, Jason Horowitz, che ha sollevato qualche dubbio sulla loro fondatezza. ...

Italiani calciofili : Conte premier? Tutti si chiedono chi va al Chelsea : Segui su affarItaliani.it

Clamoroso : addio Conte - il premier sarà Di Maio : Sergio Mattarella non è affatto convinto dal nome del professore Giuseppe Conte. Il Capo dello Stato ha convocato al Quirinale

Governo Lega M5S : sarà Conte il nuovo premier : “Prima i temi, poi i nomi”, ripetevano da settimane Salvini e Di Maio: ora, concluso il contratto di Governo Lega M5S, i due leader hanno tirato fuori dal cilindro il nome del papabile Premier, comunicandolo proprio ieri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta del prof. Giuseppe Conte, nato a Volturara Appula (in provincia di Foggia), 54 anni fa. Vi presentiamo nel dettaglio una breve biografia del possibile nuovo ...

M5S-Lega - Di Maio : «Conte premier di un governo politico». Salvini : «No rischi. All’estero cambino idea» : Incontro al Quirinale per i leader di M5S e Lega. Per il ruolo di presidente del Consiglio Di Maio e Salvini hanno indicato il nome dell’avvocato civilista Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. «Siamo pronti a far crescere l’Italia». Poi il monito all’Europa: «Nessun rischio, lasciateci lavorare». Fitch: con “contratto di governo” aumenta rischio-Paese. Il Colle prende tempo e convoca i presidenti di Camera e Senato...

Governo - ecco la lista dei futuri ministri con il premier Conte : Il premier indicato dai giallo-verdi è Giuseppe Conte, un professore che non ha mai fatto politica ma viene ritenuto una figura d'unione tra la Lega e i grillini. Se Mattarella accetterà Conte come primo ministro con molta probabilità sia Salvini che Di Maio saranno vice premier, oltre che ministri. Di Maio punta al Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico, mentre Salvini al Ministero degli Interni. Entrambi hanno motivi specifici per ...

«Chi è Conte? Non lo conosce nessuno» : la stampa estera giudica il prossimo premier : Giudizi taglienti e sorpresi sulla gran parte dei quotidiani internazionali per la scelta fatta da Salvini e Di Maio. E il Telegraph attacca: «Ma non è quel genere di tecnocrate che il Movimento 5 Stelle ha sempre contrastato?» Giuseppe Conte, ecco il curriculum del possibile presidente del Consiglio" Italia anno zero: il nuovo governo visto dalla stampa estera"

Stampa internazionale : Conte - premier elegante ma sconosciuto : Roma, 22 mag. , askanews, Un uomo elegante, dal prestigioso curriculum accademico, ma poco conosciuto e del tutto inesperto in politica. Così la grande Stampa internazionale definisce, quasi unanimemente, Giuseppe Conte, il professore indicato da M5S e Lega al presidente Sergio Mattarella come il nome prescelto per la guida ...