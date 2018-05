Il Papa benedice la Clericus Cup

E-Prix : Papa riceve delegazione piloti e benedice monoposto elettrica : Sabato primo GP elettrico di Roma Roma – Papa Francesco ha ricevuto stamane, in udienza privata, una delegazione di piloti di Formula E. Sabato prossimo, all’Eur, si svolgerà il primo E-Prix di Roma. Per l’occasione è stata portata una monoposto elettrica in Vaticano, per la benedizione del Santo Padre. Nel cortile della residenza di Santa Marta, Bergoglio ha ricevuto alcuni piloti accompagnati dal fondatore e ceo della ...