Il Grande Fratello 2018 confermato al martedì con una new entry | Paola Caruso e Francesca

Grande Fratello 15 - Simone Coccia umilia ancora Stefania Pezzopane : Lucia nuda - e lui su di lei... : E Stefania Pezzopane deve ingoiare un altro boccone amarissimo. Già, perché il suo Simone Coccia , all'interno della casa del Grande Fratello 15 condotto da Barbara D'Urso , continua a dedicare ...

Grande Fratello - lo sfogo di Lucia Bramieri : 'Se non esce lui...'. Occhio - girano dei sondaggi... : Ore contate al Grande Fratello per Lucia Bramieri . La nuora del povero Gino Bramieri sta passando giorni difficili a causa della nomination a cui è stata spedita insieme a Danilo e Simone. 'Se non ...

Grande Fratello 15 - disastro per Barbara D'Urso : quanti soldi perde Mediaset per la fuga degli sponsor - cifre-choc : La fuga degli sponsor dal Grande Fratello 15 , inesorabilmente, continua. Il reality condotto da Barbara D'Urso , dopo polemiche, insulti e casi di bullismo, ha visto 'fuggire' molti dei marchi che ...

“Sono loro!”. Grande Fratello - la notizia corre veloce. A tre puntate dalla finale - ecco spuntare l’indiscrezione-bomba : Nelle ultime settimane il Grande Fratello è stato più volte messo sotto accusa, ricevendo critiche e frecciatine. Numerosi sponsor hanno deciso di troncare i loro rapporti col reality, rimuovendo i loro prodotti dalla casa, in seguito ad alcuni comportamenti poco consoni dei concorrenti. In queste ore gli inquilini della casa hanno iniziato a parlare del possibile vincitore della quindicesima edizione del reality show condotto da Barbara ...

Grande Fratello - Malgioglio attacca Filippo su Instagram : 'I cani si educano con amore non con la violenza' : Non si arrestano le polemiche sul Grande Fratello. Questa volta la causa è il video che sta circolando in rete dove Filippo Contri parla dei metodi di addestramento che adotta per il suo cane. Sul web ...

Grande Fratello 2018 : nella sesta puntata doppia eliminazione - il primo finalista e una ospite super sexy : Barbara D'Urso Domani in prima serata su Canale 5, sesto appuntamento con Grande Fratello 2018, il reality show condotto da Barbara d’Urso. In studio anche gli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. La Porta Rossa si aprirà per un ospite esplosivo che promette di portare un po’ di scompiglio tra le mura di Cinecittà. A Domenica Live, Barbara D’Urso ha annunciato che sarà una donna molto formosa e super sexy… Il pubblico ...

Grande Fratello : Per i bookmaker la sfida finale è tra Alberto e Alessia : Elezione del primo finalista, un nuovo ingresso nella casa e il probabile abbandono di Lucia Bramieri, in nomination insieme a Danilo e Simone : a tre puntate dalla finale, il Grande Fratello ...

Grande Fratello - Alessia parla di Matteo : «Ora sono convinta - e se fosse tutta un'illusione?» : La domenica all'interno della Casa del Grande Fratello si è svolta all'insegna dell'allegria, grazie anche al meteo favorevole i ragazzi hanno organizzato una bella grigliata in giardino, ma durante i ...

Grande Fratello 15 - scoppia la pace tra Aida Nizar e Luigi Favoloso : Il loro legame di amore e odio ha smosso parecchie dinamiche all'interno della casa del Grande Fratello e acceso liti che hanno portato a conseguenze piuttosto serie per il reality show di canale 5. Due personaggi che hanno dato filo da torcere all'edizione numero 15 del GF, sono Luigi Favoloso e Aida Nizar. L'uno squalificato per comportamenti e frasi sessiste manifestate per protesta (ed indirizzate a Selvaggia Lucarelli), l'altra per ...

AIDA NIZAR/ Grande Fratello 2018 - cachet da 60mila euro? “Sono molto costosa ma rendo tutti milionari!” : AIDA NIZAR si sente la vincitrice assoluta di questo "Grande Fratello". Per la sua presenza, voluta da Barbara D'Urso, ammette di aver ricevuto un'importante somma(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 14:45:00 GMT)

D’Urso – Lucarelli - su Grande Fratello frecciatine polemiche : Domenica Live, la frecciatina di Barbara D’Urso: “Si smetta di andare in televisione per visibilità” Barbara D’Urso cerca di mettere una pietra sopra alle polemiche scatenatesi intorno all’ultimo squalificato dal Grande Fratello 2018. A poche ore dall’ospitata tv della Lucarelli, a Domenica Live la conduttrice così dice a proposito di Luigi Favoloso. “Ha chiesto scusa. Si volta pagina ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 21 maggio : Royal Wedding - cronaca e Grande Fratello 2018 : Pomeriggio 5 si prepara a ripartire per una delle ultime settimane di programmazione prima della pausa estiva. Quali saranno i temi del 21 maggio? Ecco le novità(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 13:16:00 GMT)

Grande Fratello 15 | Puntata 21 maggio 2018 | Anticipazioni e diretta : Grande Fratello 15, il reality condotto da Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, si può seguire, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16:10, su Canale 5, con la striscia quotidiana dei fatti più rilevanti del giorno.prosegui la letturaGrande Fratello 15 | Puntata 21 maggio 2018 | Anticipazioni e diretta pubblicato su Gossipblog.it 21 maggio 2018 12:33.

Grande Fratello 2018 - Cristiano Malgioglio contro Filippo Contri : "Turbato dalle sue parole - no alla violenza contro i cani" : L'opinionista del reality condanna il discorso del concorrente romano: "Queste creature indifese non hanno bisogno di un padrone come te" e sulla D'Urso: "Basta con questo accanimento contro di lei"