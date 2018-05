Il «fascino» del modello autoritario di Pechino

Jessica Chastain - il fascino del mettersi in gioco : Tra le attrici più attive della sua generazione,Jessica Chastain ha sempre scelto personaggi e storie che puntassero in alto (spazio incluso). Per lei è importante cosa (si) riesce a raccontare attraverso un mezzo importante come il cinema, che sia una grande avventura o una storia che fa pensare (e non poco). Per questo nella sua filmografia si alternanoThe Tree of Life, The Help, Zero Dark Thirty, Interstellar o La signora dello zoo di ...