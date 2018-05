Il creatore di The Witcher ha ispirato Kingdom Come Deliverance

Il creatore di Spyro The Dragon non è stato consultato da Activision per la realizzazione del remaster : Spyro The Dragon ritornerà su console di nuova generazione in nuovi vesti grafiche il 21 settembre, mentre sembra esserci una persona ancora non informata dell'operazione: il diretto creatore della serie Charles Zembillas, ci fa notare PCgamesn.in un'intervista Charles Zembillas rivela che né né l'editore Activision né lo sviluppatore Toys For Bob lo hanno consultato in merito al remaster, nonostante per la copertina del gioco sia stato ...