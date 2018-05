IL CINEMA A MARE CULTURALE URBANO

CINEMA : casting per volto nuovo da coprotagonista a Caserta e Castellammare : Una ragazza campana tra i 14 e i 18 anni per un ruolo da coprotagonista . Questo il requisito principale del casting che si terrà il 5 maggio a Caserta dalle 14 alle 18 all'Officina teatro a via degli ...

11 idee per riconvertire e trasformare vecchi CINEMA : Il destino karmico delle vecchie sale cinematografiche è quello di trasformarsi in qualcos’altro: dalla libreria (quando il karma è buono) al supermercato o allo streeptease club, la crisi che stanno attraversando i cinema d’antan non prevede quasi mai una loro riqualificazione in quanto tali. Tra gli ultimi sopravvissuti di questa specie in via d’estinzione c’è l’affascinante cinema Max Linder Panorama, lo storico totem cinematografico di culto ...