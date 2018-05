Il caso dei post nazifascisti dei candidati del centrodestra al Comune di Vicenza

Il caso Sabella e le vittime dei tribunali : Benvenuto nel mondo reale, dove la verità giudiziaria e quella storica viaggiano su linee parallele per non incontrarsi mai. Il suicidio è roba da vigliacchi, non le farebbe onore dopo 17 anni a ...

Precipita nel pozzo - trovano due corpi mummificati. Ricordate il caso dei piccoli Ciccio e Tore a Gravina di Puglia? Caso riaperto : Ricordate il Caso di Filippo Pappalardi? Era stato sospettato ingiustamente dell’omicidio dei figlioletti, Ciccio e Tore, due fratellini di 13 e 11 anni scomparsi il 5 giugno 2006. Ora ha deciso di avviare indagini private per chiedere la riapertura del fascicolo sulla morte dei bimbi. “I miei figli si potevano salvare – dice Pappalardi – C’è qualcuno che li avrà sempre sulla coscienza, ma prima o poi la verità verrà ...

Nuovi indizi sulla morte dei fratellini di Gravina. Il padre : "Riaprite il caso - quella sera con loro c'erano altre persone" : Sono passati più di dieci anni da quando i suoi figli furono ritrovati morti nella cisterna di un edificio abbandonato a Gravina in Puglia, 20 mesi dopo essere scomparsi, ma Filippo Pappalardi ...

caso Roberta Ragusa - arrivata la sentenza per Antonio Logli. Condanna dei giudici : Caso Roberta Ragusa. L’udienza è ripresa da dove si era interrotta lo scorso 28 marzo, cioè con l’intervento del secondo avvocato di Antonio Logli, Saverio Sergiampietri, dopo la lunga esposizione del collega Roberto Cavani di quasi un mese fa. La Procura non ha voluto replicare, mentre lo hanno fatto le parti civili. E’ seguito l’ultimo intervento di Cavani, con poi la camera di consiglio partita alle 11.30. Dopo ...

“Ecco da dove vengono”. Risolto il mistero dei “piedi mozzati” : parti del corpo di misteriose vittime erano apparse in riva al mare - tra l’orrore dei bagnanti. Ora - finalmente - la soluzione a un caso davvero agghiacciante : Uno dei casi che aveva inquietato di più la stampa e gli utenti di tutto il mondo nel corso degli ultimi anni, un mistero a tinte horror Risolto soltanto ora. Tutto è successo in Canada, a Vancouver, dove per dieci lunghi anni la polizia si è trovata a fare i conti con la storia dei “piedi mozzati”. L’ultimo avvistamento risaliva a qualche mese fa, quando passeggiando in spiaggia con il suo cane un uomo si era imbattuto ...

Il caso dei rifiuti nucleari - la mappa segreta e le scorie che nessuno vuole Guarda : Il ministro Calenda ha dato il nulla osta alla mappa delle aree candidate ad ospitare il Deposito delle scorie radioattive. Manca l’ok di Galletti (Ambiente) ma intanto arrivano i primi no da Sardegna, Sicilia e Basilicata

Canada - il mistero dei 14 piedi mozzati ritrovati dal 2007/ caso risolto : è tutta “colpa” delle scarpe… : Canada, il mistero dei 14 piedi mozzati ritrovati dal 2007, Caso risolto: è tutta “colpa” delle scarpe. Negli ultimi 11 anni sono emersi diversi piedi, apparteneti a persone scomparse(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 15:59:00 GMT)

caso dei fratelli Esposito - i clan ?volevano lanciare gli orologi «Napoli» : L'ex azzurro Salvatore Aronica è stato convocato in Procura federale e presto Pepe Reina sarà sentito in Procura, quella ordinaria, dai pm che indagano sui fratelli Esposito e sulle...

Il caso dei fratelli Esposito - le intercettazioni : 'Incasso 140mila euro ogni tre giorni' : La sua discoteca era diventata una autentica miniera d'oro al punto che un amico al telefono lo gratifica: 'Mi han detto che sei diventato il discotecaro più importante di Napoli'. Ed egli stesso in ...

Roma - bus in fiamme in via del Tritone. L'allarme dei sindacati : 'Un caso al mese' : Dopo la paura, le fiamme e un altro autobus Atac andato a fuoco scatta la polemica. La vettura della linea 63 completamente distrutta dal fuoco alle 10,40 su via del Tritone era del 2003, una vettura ...

Giuliano Ferrara e la prevalenza dei cretini : il caso dell’intelligente Luciano D’Alfonso – L’Istantanea di Caporale : Giuliano Ferrara anche oggi ci ricorda che a prevalere sono sempre i cretini. Lui, che è intelligente, conta le sconfitte dei suoi simili. Il primo tra tutti è Matteo Renzi. È così intelligente ma così intelligente, e moderno ma così moderno, e riformista ma così riformista. È così tanto avanti, troppo avanti, da lasciare il popolo, in prevalenza piuttosto cretino, in debito d’ossigeno. Nell’ipotesi esposta (pochi intelligenti devono ...

caso uranio - M5S : “Chiederemo nuova commissione d’inchiesta sulle morti dei soldati” : La capogruppo del Movimento 5 Stelle alla camera Giulia Grillo e il deputato Rizzo dopo l'inchiesta di Fanpage.it sull'uranio impoverito: "Vogliamo una nuova commissione d'inchiesta". Molti dei militari colpiti da tumore provengono dalle regioni meridionali, per il consigliere della Campania Vincenzo Viglione: "Va fatta piena luce su vicende come quelle di Antonio Attaniese"Continua a leggere

“Vostro figlio è morto”. La drammatica sentenza dei medici - sotto gli occhi dei genitori disperati. La mamma e il papà del bambino - però non si arrendono. E dopo mesi di inferno - ecco l’incredibile notizia. Un caso unico : Una notizia che ha del miracolosi, un caso che sta commuovendo il mondo con gli utenti a festeggiare virtualmente di fronte a una storia talmente assurda da non sembrare vera, e che per una volta ha avuto un finale davvero incoraggiante. Protagonista un bambino che era stato dato per morto dai medici, convinti che non ci fosse più niente da fare e che invece, grazie al coraggio di un leone, è tornato a sorridere. Lui, il piccolo Taylor ...

ALFIE EVANS È MORTO - ANNUNCIO DEI GENITORI SU FACEBOOK/ Bambin Gesù : “caso deve far riflettere” : ALFIE EVANS è MORTO, l’ANNUNCIO dei GENITORI del piccolo su FACEBOOK: “Gli sono spuntate le ali". Alle ore 2:30 di questa notte, se ne andato il bimbo inglese di 23 mesi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 15:42:00 GMT)