Il Capitano Maria quarta puntata | trama e anticipazioni 22 maggio 2018

Il Capitano Maria 2/ Anticipazioni : ci sarà la seconda stagione? Gli ascolti dicono di sì : Anticipazioni Il capitano Maria 2: la seconda stagione ci sarà? Gli ottimi ascolti e la trama della fiction sono un ottimo indizio, ma manca l'annuncio ufficiale. Arriverà presto?(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 11:00:00 GMT)

Ascolti TV | Lunedì 21 maggio 2018. Il Capitano Maria vince con il 23.8% - The Legend of Tarzan al 10.5% : Il Capitano Maria Su Rai1 Il Capitano Maria ha conquistato 5.705.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale 5 The Legend of Tarzan ha raccolto davanti al video 2.276.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 Left Behind – La Profezia ha interessato 1.233.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni 2 ha intrattenuto 1.475.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.723.000 ...

Il Capitano Maria - anticipazioni ultima puntata : Saranno risolti tutti i misteri legati alla città ed al passato della protagonista nell'ultima puntata de Il Capitano Maria, in onda questa sera, 22 maggio 2018, alle 21:25 su Raiuno. Il Capitano dei carabinieri interpretato da Vanessa Incontrada deve riuscire a sventare il piano del clan Patriarca, ma occuparsi anche della sua famiglia.Il Capitano Maria, anticipazioni ultima puntata Nell'ultima puntata, Maria (la Incontrada), aiutata da ...

Il Capitano Maria” – Quarta e ultima puntata di martedì 22 maggio 2018. Trama e anticipazioni. : Quarta e ultima puntata con la nuova fiction, Il capitano Maria che vede protagonista Vanessa Incontrada. Dopo gli ottimi ascolti delle prime tre puntate, stasera va in onda la puntata conclusiva. Il capitano Maria | Quarta e ultima puntata matyedì 22 maggio 2018 Maria, anche grazie all’aiuto di Dario Ventura, che si è innamorato di […] L'articolo Il capitano Maria” – Quarta e ultima puntata di martedì 22 maggio 2018. Trama e ...

Replica Il Capitano Maria : info streaming della terza serata su Raiplay : Lunedì 21 maggio è andato in onda su Rai 1 la terza puntata della fiction più seguita del momento: Il Capitano Maria. La nuova serie tv che vede protagonista Vanessa Incontrada è ormai alla battute finali in quanto oggi, 22 maggio, andrà in onda l'ultima delle quattro puntate. Con tale programmazione la Rai, sicura del suo successo, ha scelto di sfruttare l'onda positiva degli ascolti per sfidare il Grande Fratello che andrà in onda anch'esso il ...

