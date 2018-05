Il 2018 della Nazionale Piloti parte il 22 maggio a Mentone

Sci freestyle - Calendario Coppa del Mondo 2018-2019 : tutte le date ed il programma completo della stagione : Il Congresso della FIS ha ufficializzato il Calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci freestyle. Sono previste ben 94 gare che si disputeranno in 17 Nazioni differenti: 10 di moguls, 5 di aerials, 14 di skicross, 6 di halfpipe, 7 di slopestule, 6 di big air. L’Italia sarà protagonista con San Candido (22-23 dicembre, ski cross) e con l’Alpe di Siusi (25-27 gennaio, slopestyle) mentre è da confermare la presenza di Milano a ...

Snowboard - Calendario Coppa del Mondo 2018-2019 : tutte le date ed il programma completo della stagione : È stato ufficializzato in quel di Costa Navarino (Gre) il Calendario della Coppa del Mondo di Snowboard per tutte le varie specialità. 88 le gare in programma tra 2018 e 2019, rispettivamente divise in 14 paralleli (sia maschili che femminili), 13 Snowboardcross, 5 half-pipe, 6 slopestyle e 6 Big Air. Saranno quattro le tappe che si svolgeranno nel Bel Paese. Andiamo a scoprire il programma completo. Gio. 6-Sab. 8/09/18 – Cardrona (Nzl) ...

Sci di fondo - Calendario Coppa del Mondo 2018-2019 : tutte le date ed il programma completo della stagione : Il Calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Equitazione - Piazza di Siena 2018 : il calendario della settimana. Programma - orari e tv : ... 2manche, 9.15 Premio Samsung 12.15 Rolex Gran Premio di Roma 15.45 Finale The Next Generation 17.45 Finali Top Five Master Sport

Equitazione - Piazza di Siena 2018 : il calendario della settimana. Programma - orari e tv : Italia capitale del salto ostacoli nel prossimo weekend. Tra giovedì 24 e domenica 27 maggio andrà in scena il Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena 2018, la classica per eccellenza dell’Equitazione nel Bel Paese, giunta alla sua 86^ edizione. L’ovale di Villa Borghese sarà il teatro di svariate gare, due delle quali andranno a monopolizzare indubbiamente la scena. Venerdì 25 maggio alle ore 15.15 prenderà il via la Coppa ...

WALKER TEXAS RANGER : LA STRADA DELLA VENDETTA/ Su Rete 4 il film con Chuck Norris (oggi - 21 maggio 2018) : WALKER TEXAS RANGER: La STRADA DELLA VENDETTA, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 21 maggio 2018. Nel cast: Chuck Norris e Clarence Gilyard Jr., alla regia Joe Coppoletta.

I risultati e la classifica finale della Serie A 2017/2018 : Nel posticipo dell'ultima giornata l'Inter ha battuto la Lazio e si è qualificata ai gironi di Champions League dopo sei anni di assenza The post I risultati e la classifica finale della Serie A 2017/2018 appeared first on Il Post.

Il campionato è finito : i risultati e la classifica finale della Serie A 2017/2018 : La 38ª giornata di campionato, l’ultima della stagione 2017/2018, è iniziata sabato con l’anticipo Juventus-Hellas Verona. La Juventus, già campione d’Italia dal turno precedente, ha vinto 2-1 e poi ha festeggiato la vittoria del settimo titolo nazionale consecutivo con la premiazione in campo e con la parata nel centro di Torino. La partita contro l’Hellas è stata anche l’ultima di Gianluigi Buffon con la Juventus. --La 38ª giornata di Serie A ...

Come seguire i Billboard Music Awards 2018 - nomination e performer : tutti gli ospiti della cerimonia del 20 maggio : L'elenco completo degli ospiti dei Billboard Music Awards 2018, in onda su NBC domenica 20 maggio, è stato reso ufficiale dagli organizzatori del premio Musicale che celebra i migliori artisti dell'anno secondo la rinomata rivista specializzata americana, in base alle vendite dei loro dischi e al posizionamento nella classifiche Billboard 200 e Hot 100. Sul palco dell'MGM Grand Garden Arena di Las Vegas sono attesi molti duetti: nella notte ...

Che tempo che fa/ Ospiti e diretta - Giorgia Meloni : "FdI il baricentro della coalizione" (20 Maggio 2018) : Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 20 Maggio, alle 20.35 su Raiuno: Roberto Mancini, Claudio Fava, Fabrizio Gifuni e Alessia Marcuzzi Ospiti di Fabio Fazio.

News Sportive 20/05/2018 – Nadal re di Roma - Marquez dominatore della MotoGp e tanto altro : Rafa Nadal torna a vincere gli Internazionali d’Italia dopo il trionfo di Zverev della scorsa edizione, Sarri intanto saluta il San Paolo Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le principali ...

Angeli - Una storia d'amore/ Le curiosità della pellicola di Canale 5 con Raoul Bova (oggi - 20 maggio 2018) : Angeli - Una storia d'amore, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 20 maggio 2018. Nel cast: Raoul Bova e Vanessa Incontrada, alla regia Stefano Reali.

Occhio malocchio prezzemolo e finocchio/ Le curiosità della commedia di Sergio Martino (oggi - 20 maggio 2018) : Occhio malOcchio prezzemolo e finOcchio, il film in onda su Iris oggi, domenica 20 maggio 2018. Nel cast: Lino Banfi e Johnny Dorelli, alla regia Sergio Martino.

Giro d’Italia 2018 - le pagelle della 15ma tappa : Simon Yates mostruoso - Domenico Pozzovivo super. Deludono ancora Froome ed Aru : Si chiude la seconda settimana del Giro d’Italia 2018: l’arrivo di Sappada, per la 15ma tappa, premia ancora un mostruoso Simon Yates che, in Maglia Rosa, va a prendersi il terzo successo parziale nella corsa, incrementando ancor di più il proprio margine in classifica generale su tutti i rivali. Giornata molto spettacolare quella odierna: andiamo a riviverla con le pagelle dei protagonisti. Simon Yates, voto 9: è lui la stella di ...