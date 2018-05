Iku Social | il miglior modo per programmare post Instagram

chimerarevo

(Di lunedì 21 maggio 2018)suè diventato una necessità, soprattutto per chi è attivo spesso e pubblica dei contenuti a orari prestabiliti. Esistono molte applicazioni che ci consentono diper il nostro account, come ad esempio Hootsuite. In questo articolo parleremo e vedremo come utilizzare Iku. Non si tratta di un’applicazione, bensì di un sito che negli ultimi tempi ha accresciuto la sua notorietà. Indice Cos’è IkuCome funziona Cos’è IkuIkusi è velocemente affermato come uno deii siti che ci consentono disu. Esso ci permette facilmente dila pubblicazione di foto, album e anche storie. Il sito è caratterizzato da un design minimale e intuitivo, organizzato e suddiviso inottimale. Purtroppo non è presente la lingua italiana, particolare che possiamo ...