IAG torna alla carica su Norwegian Air : Norwegian Air Shuttle resta nelle mire di International Consolidated Airlines , IAG, . La holding anglo-iberica di compagnie aeree avrebbe preparato una nuova offerta per rilevare il vettore low cost ...

Calcio : Luigi Di BIAGio torna allenatore della Nazionale under 21. A fine maggio due amichevoli per gli Azzurrini : torna al suo primo incarico Luigi Di Biagio: dopo aver sostituito nelle amichevoli primaverili Gian Piero Ventura sulla panchina della Nazionale italiana di Calcio, l’ex centrocampista dell’Inter torna ad allenare la Nazionale under 21. Ultimi due incontri di questa stagione per gli Azzurrini: venerdì 25 maggio (ore 17.30 locali, le 18.30 italiane) impegno allo stadio ‘A. Coimbra Da Mota’ di Estoril con il Portogallo, mentre martedì ...

SpIAGge pulite. In Emilia Romagna tornano le giornate di pulizia organizzate da Legambiente : Il Mediterraneo è una delle aree più colpite al mondo: ogni giorno finiscono in mare 731 tonnellate di rifiuti , dati UNEP, . La cosa positiva è che anche noi cittadini possiamo fare molto per il ...

“Con i nostri figli…”. Max BIAGgi - il rammarico di Eleonora Pedron. L’ex Miss Italia torna sulla loro storia : “Ma c’ero io” : Max e Bianca. La decisione del primo e le lacrime della cantante. In mezzo lei, Eleonora Pedron la ex compagna del centauro quattro volte campione del mondo in 250 che più volte è stata accostata al corsaro nero dopo la rottura con la Balti. Un legame solido il loro, rimasto intatto malgrado il divorzio per amore dei figli. Lei, Eleonora, la prima a correre in ospedale dopo l’incidente. Sempre lei, Eleonora che al settimanale Oggi si lascia ...

Lavoro nei campi : "giovani tornano all'agricoltura"/ Coldiretti - mestiere della terra non è "ultima spIAGgia" : Coldiretti: "ritorno epocale dei giovani all'agricoltura". Il rapporto presentato nel primo Open Day dell'agricoltura a Bari: 30mila domande in 2 anni per accedere ai finanziamenti.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 20:05:00 GMT)

La grande forza di BIAGina - torna a studiare a 49 anni per aiutare il figlio autistico : La famgilia è di Santa Marina, provincia di Salerno. "Servono docenti preparati e investimenti per le Asl"

'Divieto assoluto di fumare in spIAGgia' - il Codacons torna all'attacco : Divieti simili nel mondo esistono già, come su tutte le spiagge della Gran Bretagna e degli Stati Uniti. Stessa proibizione in Francia, ma solo sulle spiagge di Cannes di Nizza in Costa Azzurra e a ...

Stefano De Martino/ L'inviato torna in Italia pronto a riabbracciare il figlio SantIAGo (Isola dei Famosi) : Stefano De Martino conclude questa sera il suo ruolo di inviato de L'Isola dei famosi: il suo percorso caratterizzato dalla nostalgia di casa e da una tragedia.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 22:03:00 GMT)

