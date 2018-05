I social network possono causarci ansia e depressione

I diritti - la democrazia e l'impero dei social network : Considerate che in Birmania, come in molte parti del mondo, Facebook e Internet è come se coincidessero: le persone usufruiscono di internet passando attraverso Facebook che media tutto. Bene, su ...

I diritti - la democrazia e l’impero dei social network : Dallo scandalo Cambridge Analytica alla possibile influenza della Russia sulle ultime scelte elettorali: quanto contano i big data nell’informazione in politica”: è stato il tema del dibattito che si è svolto sabato 5 maggio a Dogliani, nell’ambito del Festival della tv e dei nuovi media. Hanno part

Come utilizzare i social network in modo creativo per organizzare un viaggio : (foto: Simple Family Travel) organizzare un viaggio può essere un’arte o un talento, ma non tutti hanno questa predisposizione. Se non si dispone di sufficienti conoscenze o strumenti quella che dovrebbe essere una piacevole fase preparatoria a un momento di svago, avventura o relax può davvero trasformarsi in un’ardua impresa. Se nel “mondo reale” si può fare affidamento su guide e mappe cartacee e sul consiglio di amici e conoscenti, online si ...

Se le suore di clausura hanno bisogno dei social network la colpa è nostra : Be’, facile fare gli ironici sulle indicazioni del Vaticano che consentono alle suore di clausura l’utilizzo dei social network, purché sobrio e discreto. Scherzarci su e ridacchiare pensando alle suore che instagrammano selfie e shazammano canti gregoriani significa ridurre la clausura a rifiuto de

«Ecco come difendersi dal lato oscuro dei social networks» : Non bisogna demonizzare l'economia digitale, che ci consente di fruire di molteplici opportunità anche nella vita di tutti i giorni. Gli esempi di intese tra Google e la Fieg sono importanti e ...

social network E CLAUSURA/ Quando si è davvero fuori del mondo? : Con l'istruzione Cor Orans la Congregazione per gli istituti di vita consacrata affronta anche il rapporto che le suore di CLAUSURA devono avere con i SOCIAL NETWORK. MONICA MONDO(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 06:08:00 GMT)PAPA A NOMADELFIA/ La felicità non sta in un modello di vita, ma nella nostra umanità, di F. PichettoCAOS MIGRANTI & LEGA/ Blangiardo: Lombardia e Veneto, un modello per l'Italia (e per M5s)

social network : Facebook lancia 10 consigli per gli adolescenti : Il popolare Social network Facebook ha lanciato 10 consigli (elaborati da Liz Perle, consulente) per i ragazzi, in concomitanza del portale studiato per informare gli adolescenti. Pensa (per cinque secondi) prima di agire: prima di pubblicare un contenuto visibile a tutti, fermati a pensare: “Mi sentirei a mio agio nel leggerlo ad alta voce davanti ai miei genitori e ai miei nonni?“. Non aprire le porte della tua vita agli estranei. ...

Spotorno : "Non c@dere nella rete" un incontro per l'utilizzo consapevole di internet e dei social network : ... ovunque esso si trovi.Si tratta di un vero e proprio mondo che ha i suoi lati positivi e negativi.Voi, ragazzi dagli undici ai quattordici anni, siete intelligenti e sensibili, ma non siete capaci ...

Romina Power su tutte le furie sui social network : ecco perché Video : eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di Gossip, che oggi si interesseranno a Romina Power, diventata nonna da poche ore del piccolo Kay, [Video] il figlio di Cristel Carrisi. Le ultime novita' svelano che la cantante americana ha scritto un post avvelenato sul suo profilo Facebook contro chi ha rilasciato anticipazioni della sua intervista da Maurizio Costanzo. Gossip, Romina Power su tutte le furie: ecco il motivo Le ultime ...

#Instagramdown - social network a singhiozzo in tutto il mondo Live twitter : Instagram , il popolare social network delle foto di proprietà di Facebook, ha avuto disservizi a partire dalle 14:30 di oggi. Lo segnalano alcuni utenti e il sito downdetector.it. Secondo questa ...

